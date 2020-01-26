بلقيس فتحي تعود لـ فبراير الكويت بحفل مع حسين الجسمي

أعلنت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي مع الفنان حسين الجسمي بمهرجان فبراير الكويت، يوم 13 فبراير المُقبل، بعد غياب 3 سنوات عن المهرجان.





وكتبت بلقيس فتحي، في تغيردة لها عبر تويتر: « بعد غياب ٣ سنوات عن مهرجان فبراير #الكويت التقيكم في ١٣ فبراير ان شاء الله وكلي وله وشوق يا أهل الكويت».





و حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.





أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.