«رياضة النواب» تهنئ منتخب اليد لتتويجه ببطولة الأمم الإفريقية والتأهل لطوكيو 2020

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نجوم منتخبنا الوطنى لكرة اليد، على تتويجهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لألويمبياد طوكيو 2020.





وأضاف رشاد، أن مصر سطرت رقمًا تاريخيًا قاريًا جديدا بوصولها لعدد المرات فوزًا بالبطولة حيث وصلت لـ7 مرات، لافتًا إلى أن مكاسب الفوز بهذه البطولة كثيرة للغاية؛ يأتى على رأسها إثبات أن حالة النهوض التى تعيشها الرياضة المصرية نتاج جهود ودعم وتحدى وعزيمة غير مسبوقة.





وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن استعادة اللقب الغائب عن خزائن الرياضة المصرية منذ عام 2018 يعكس حجم الإصرار والتحدى الذى يعيشه أبطالنا، وتمسكهم بصنع تاريخ يليق بهم وبوطنهم، بالإضافة إلى أن الفوز على منتخب تونس الشقيق على أرضه رسالة فخر لشباب مصر العظيم.





ووجه رشاد، رسالة شكر وتقدير لشباب مصر الوطنى العظيم، الساعى لنهضة بلاده، والمؤمن بأن الإنجازات لا تأتى بالعمل الفردي، وإنما تأتى تتويجا للجهد ومسيرة العرق والعزيمة، قائلا: "سيظل شباب مصر أيقونة لكل شباب العالم، ورمزًا للتحدى والإصرار والإيمان بالهدف".





كما توجه بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الحقيقى للرياضة والأبطال الرياضيين، والذى أصبحت الرياضة بفضل توجيهاته إلى منصات التتويج، واستعادة ريادتها التنظيمية".