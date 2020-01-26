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مصطفى بكري يكشف تفاصيل زيارته إلى ليبيا .. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:53 م
الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه التقى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعدد من المسئولين الليبيين واستمع الى حقيقة الأوضاع فى ليبيا.

وأضاف الإعلامي مصطفي بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه يوجد تقدير كبير لموقف مصر والرئيس السيسي على المستوى الشعبي والرسمي الليبي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مدينة درنة الليبية من المدن الجميلة جدا برغم ما كان بها من إرهاب وخراب، مضيفا أنه زار العديد من المناطق داخل تلك المدينة وكان مستمتع جدا.

وأوضح الإعلامي مصطفي بكرى، أن الأوضاع فى ليبيا تستقر سريعا وأن هناك أجواء أمنية كبيرة.

وأشار إلى أن الليبين سعداء بتحرير مدينة درنة من الإرهاب الغاشم الذي كاد أن يدمر المدينة بأكملها.
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