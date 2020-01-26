ندوة للأزهر: الأسرة نواة المجتمع.. وانعدام الرضا بين أفرادها يؤدي لتفككها

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات" ناقشها الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وأدارها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.





في بداية الندوة، قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأسرة هي نواة المجتمع، قوامها السكن والمودة والرحمة، والحفاظ عليها من مقاصد الشريعة الإسلامية.





وأوضح أن الأسرة السليمة الهادئة تنتج فردًا قادرًا على الحفاظ على قيم وعادات المجتمع الأصيلة، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف العمل الميداني للمساهمة في حل أكبر قدر من المشكلات التي تهدد كيان الأسرة، فقام مركز الأزهر العالمي للفتوى بإطلاق برنامجا بعنوان "الأسرة المصرية تنشئة وثقافة وبناء"، بالإضافة إلى افتتاح وحدة "لم الشمل" التي ساعدت في حل أكثر من 5000 مشكلة أسرية.





من جانبها، وأشارت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن ثورة تكنولوجيا المعلومات أحدثت تأثيرًا كبيرًا على تماسك الأسرة المصرية، حيث أنتجت ما يسمى بـ"ثورة القيم العالمية" التي أصبحت دخيلة على أسرتنا المصرية، تحاول تغيير تقاليدها الأصيلة.





وأكدت أن من أبرز أسباب التفكك الأسري هو عدم إدراك الزوجين للمفهوم الصحيح للزواج، والمسؤولية المجتمعية، واعتقادهما أن الحياة بعد الزواج ستكون وردية، خالية من الصعاب والمشاكل، مشيدة بالتأثير القوي للأزهر الشريف في حل الخلافات الأسرية، لاعتماده على الثقافة الإسلامية المستنيرة.





بدوره، أفاد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بأن هناك جوانب عديدة تؤثر في استقرار الأسرة؛ من أبرزها الجانب الاقتصادي، سواء كانت الأسرة تعاني من فقر مدقع، أو تتمتع بغنى فاحش.





وأشار إلى أن الأسرة قديمًا كانت تعيش حالة من القناعة والرضا، بخلاف ما أصبحت عليه الآن، من رغبة قوية في الاستهلاك والاستحواذ على المستلزمات والعقارات وغيرها، بسبب الانتشار الكبير للإعلانات الدعائية، الأمر الذي اضطر الأب للعمل المضاعف، والسفر لتلبية هذه الاحتياجات، مما يتسبب في بعده عن الأسرة، وبعدها تكثر المشاكل، وفي أحيان كثيرة تفكك الأسرة ويصل بها الحال إلى الطلاق.