بكرى يشكو حذف أولاده من منظومة الخبز وعدم إضافتهم على بطاقة التموين..صور

شكا المواطن بكري محمد بكري محمد عبد الله ، مقيم شارع على سلامه فى منطقة الجمهورية محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف اولاده من منظومة الخبز والتموين دون سبب واضح وقام بعمل تظلم فى مكتب التموين التابع له ولم يتم عودة الاولاد لصرف الخبز مرة اخرى حتى الان علما بأنهم لم يتم اضافتهم الى بطاقة صرف السلع التموينية قبل ذلك رقم البطاقة التموينية 116012680890.





وقال فى شكواه: تم حذف ابنى وبنتى من منظومة صرف الخبز المدعم إحنا تعبنا من الموضوع ده والعيش على القد ابنى 18 سنة ومخدش ولا كيس سكر ولا اى حاجة هو وأخته 12سنة .

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