AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بكرى يشكو حذف أولاده من منظومة الخبز وعدم إضافتهم على بطاقة التموين..صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن بكري محمد بكري محمد عبد الله ، مقيم شارع على سلامه فى منطقة الجمهورية محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف اولاده من منظومة الخبز والتموين دون سبب واضح وقام بعمل تظلم فى مكتب التموين التابع له ولم يتم عودة الاولاد لصرف الخبز مرة اخرى حتى الان علما بأنهم لم يتم اضافتهم الى بطاقة صرف السلع التموينية قبل ذلك رقم البطاقة التموينية 116012680890.


وقال فى شكواه:   تم حذف ابنى وبنتى من منظومة صرف الخبز المدعم إحنا تعبنا من الموضوع ده والعيش على القد ابنى 18 سنة ومخدش ولا كيس سكر ولا اى حاجة هو وأخته 12سنة .

 

للتواصل مع الشاكى : 010046939854‪‪‪‪‪‪

 

 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

ترشيحاتنا

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية

أغرب من الخيال.. قصة حب تبدأ بـ نمرة غلط وتنتهي بالزواج

بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي.. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

حسام عاشور يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. ورقم قياسي يبحث عنه

عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

بفستان أنيق.. بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية