وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر لليد في مطار القاهرة

يستقبل غدا الإثنين الدكتور أشرف صبحى
وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة اليد والعائدة من تونس بمطار القاهرة
وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو.
وتوج منتخب مصر لكرة اليد
، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو
بدأ المنتخبين المباراة بشكل قوي ، وتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 ، قبل أن يرتكب لاعبو المنتخب المصري
بعض الأخطاء ، لتتحول النتيجة لتقدم التوانسة بنتيجة 4-2 بعد مرور 6 دقائق.
وتسلم أحمد الأحمر
قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب ، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.
وتسلم منتخب مصر
الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.
وبذلك يكون المنتخب المصري
قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.