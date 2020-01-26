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أخبار العالم

تسريبات ترامب.. هدية حاخام تشبه الرئيس الأمريكي بـ المسيح وتعقد محاكمة عزله .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
سرب تسجيل فيديو يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018، كشفه  المحامي جوزيف بوندي، محامي المتهم ليف بارناس، شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وبحسب قناة "تايمز أوف إسرائيل" الألمانية، يعتبر ليف بارناس وشريكه إيجور فرومان شخصيتين أساسيتين في الحملة التي تتهم ترامب بالضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن، خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهذه القضية أساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي الفيديو، يمكن سماع صوت ترامب وهو يخبر أحد مساعديه بالتخلص من السفيرة الأمريكية في أوكرانيا آنذاك، ماري يوفانوفيتش، ويضيف:"أخرجها غدا. لا يهمني. أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك".

وسجل الفيديو بواسطة هاتف محمول واتخذت اللقطات بزاوية ضيقة، مدته 80دقيقة.

وقرب نهاية الفيديو، قدم بارناس إلى ترامب ما قال إنه هدية من حاخام رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وبعض حاخامات في إسرائيل.

ويشرح بارناس أنه وفقا لعلم الأعداد اليهودية، والمعروف باسم "جيماتريا- gematria"، فإن احرف اسم ترامب مجموعها يساوي 424، وهو نفس عدد كلمة "المسيا - المسيح".

وفي الفيديو، يقول فرومان لترامب إن "كانها معجزة"، فيما شرح بارناس لترامب أن المسيح هو "الشخص الذي جاء لإنقاذ العالم بأسره. لذلك يبدو أنك منقذ أوكرانيا".

وبدا أن ترامب لم يفهم مغزى علم الأعداد أو المسيا، قال له بارناس إن صهرك (اليهودي) جاريد كوشنر "سيشرح لك".

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