احترس .. 5 عادات يومية غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ظهور الكرش، مما يتسبب في الإزعاج بسبب الظهور بقوام غير متناسق، هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لظهور الكرش.





كشف موقع " health line " عن أبرز العادات الخاطئة المؤدية لظهور الكرش وتشمل:

- تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يؤي للأكل ليلا مما يتسبب في ظهور الكرش.





- تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.





- تناول الأطعمة قليلة الدسم،وقد حذر بعض الباحثين ان الاطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.





- يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط الإنزيمات حرق الدهون.





- عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل، ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين، حتى لا تتراكم الدهون