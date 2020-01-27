AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس.. 5 عادات يومية غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:32 ص
احترس .. 5 عادات
احترس .. 5 عادات يومية غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش
Advertisements
رضوى حسام

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ظهور الكرش، مما يتسبب في الإزعاج بسبب الظهور بقوام غير متناسق، هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لظهور الكرش.


كشف موقع "  health line  " عن أبرز العادات الخاطئة المؤدية لظهور الكرش وتشمل:

 

-         تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يؤي للأكل ليلا مما يتسبب في ظهور الكرش.


-         تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.


-         تناول الأطعمة  قليلة الدسم،وقد حذر بعض الباحثين ان الاطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.


-         يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط الإنزيمات حرق الدهون.


    -  عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل، ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين، حتى لا تتراكم الدهون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا كنت تعاني من التهابات المعدة | توقف عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات فورًا

لتخفيف الألم... روشتة لأصحاب مرضى القولون

إذا كنت مصابا بـ حصوات المرارة .. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورًا

السر فى 12 طعامًا.. كيف تتخلص من الكرش ؟

ترشيحاتنا

واتساب يطلق خاصية جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين .. تعرف عليها

حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

الإفتاء تحذر من أخطاء عند قراءة الفاتحة تبطل الصلاة

أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي

مطربتان ومصمم أزياء.. مشاهير عرب سبقوا محمد صلاح إلى متحف الشمع

شعفاط عاصمة فلسطين و4 سنوات فترة انتقالية.. أبرز بنود صفقة القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل