هنفطر ايه.. بيض بالسوسيس وطعمية محشية

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يفضل تناولها بشكل صحيح وصحى، وذلك لحصول الجسم على الفيتامينات والغذاء الكافى الذى يمده بالطاقة التى يحتاجها
أومليت السوسيس للشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير الطعمية الأسكندرانى:
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة التحضير للطعمية الاسكندرانى:
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة ثم تقلى في الزيت وتقدم تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم.
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- ملح
- شايفز
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود
طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-
- فى وعاء ضعى الزبد وضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل
-احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض ثم ضيفي البيض على السوسيس
- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا وادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا
طعمية إسكندرانى محشية
المقادير لتحضير الطعمية الأسكندرانى:
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة التحضير للطعمية الاسكندرانى:
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة ثم تقلى في الزيت وتقدم تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم.
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.