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مرأة

هنفطر ايه.. بيض بالسوسيس وطعمية محشية

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يفضل تناولها بشكل صحيح وصحى، وذلك لحصول الجسم على الفيتامينات والغذاء الكافى الذى يمده بالطاقة التى يحتاجها

أومليت السوسيس للشيف إلهام فتحى

- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- ملح
- شايفز
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- فى وعاء ضعى الزبد وضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

-احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا وادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا

طعمية إسكندرانى محشية


المقادير لتحضير الطعمية الأسكندرانى:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة التحضير للطعمية الاسكندرانى:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة ثم تقلى في الزيت وتقدم تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم.

* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.

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