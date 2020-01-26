قصر ثقافة قنا يحتفل بالذكرى الـ ٦٨ لأعياد الشرطة على المسرح المكشوف.. فيديو

نظم قصر ثقافة قنا، احتفالية فنية، على المسرح الكبير، بمناسبة الذكرى الـ ٦٨ لعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، والعميد محمود ياسين - مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.





بدأت فعاليات الحفل، بفقرات غنائية وطنية لفرقة قنا للموسيقى العربية، تلاها فقرة فنية لقصر ثقافة الطفل بقنا، بعنوان " تابلوه الجيش المصري".





أعقبها تابلوهات فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أحمد فؤاد، والتي قدمت " الفخار القنائي، التحطيب"، وانتهت فعاليات الاحتفال بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة.





اعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة لرجال الشرطة المصرية البواسل ولأسر الشهداء بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة والستون لعيد الشرطة، مثنيًا علي الدور الهام لرجال الشرطة في حفظ الأمن للوطن والمواطنين، مشيدًا بما يبذلونه من جهد وما يقدمون من تضحيات.



