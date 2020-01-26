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أخبار البلد

مجلس الوزراء يهنئ منتخب اليد على فوزه بكأس الأمم الأفريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 10:10 م
مجلس الوزراء يهنىء
مجلس الوزراء يهنىء منتخب اليد
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أ ش أ
وجه مجلس الوزراء التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على المنتخب التونسي الشقيق في المباراة النهائية بنتيجة ٢٧-٢٣، مشيدا بالأداء المتميز للمنتخب وللجهاز الفني خلال مباريات البطولة والذي تكلل بحصول المنتخب على الكأس للمرة السابعة في تاريخه، وتأهله إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء " لقد كان أداء المنتخب الوطني رجوليا، وتحلى أعضاء الفريق بالروح الرياضية، ونافسوا بجسارة، حتى حصلوا على اللقب، متمنيا التوفيق للفريق فى أوليمبياد 2020". 
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