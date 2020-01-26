مجلس الوزراء يهنئ منتخب اليد على فوزه بكأس الأمم الأفريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

وجه مجلس الوزراء التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على المنتخب التونسي الشقيق في المباراة النهائية بنتيجة ٢٧-٢٣، مشيدا بالأداء المتميز للمنتخب وللجهاز الفني خلال مباريات البطولة والذي تكلل بحصول المنتخب على الكأس للمرة السابعة في تاريخه، وتأهله إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.



