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رياضة

تعادل سلبي ينهي الشوط الأول بين المصري ونواذيبو في الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تعادل المصرى البورسعيدى مع نظيره نواذيبو المورينانى سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

وبدأ المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من :-حراسة المرمى : أحمد مسعود، خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى، خط الوسط : عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على، خط الهجوم : اوستن اموتو – محمود وادى.
 
ويتصدر بيراميدز قمة هذه المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الخسارة أمام رينجرز، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز النيجيري فى المركز الثالث برصيد 3 نقط وونواذيبو الموريتانى رابعا برصيد نقطتين.
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