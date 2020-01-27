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اقتصاد

اليوم.. وزير البترول يترأس مؤتمر الإعلان عن إيجيبس 2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:00 ص
إيجيبس 2020
إيجيبس 2020
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مايكل عياد
يترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفى لإعلان إنطلاق مؤتمر وفعاليات ومعرض مصر الدولى للبترول الرابع "إيجبس 2020"، بمقر شركة إنبى بمدينة نصر.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن عقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس) -أكبر مؤتمر ومعرض للبترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط- بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير وحتى يوم الخميس 13 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة 33 ألف متر مربع ويضم أكثر من 450 عارضا، ويمثل المعرض فرصة لتمكين التجارة الثنائية لاحتوائه على 14 جناح دولي يمثلون: البحرين وكندا وقبرص والصين وفرنسا وايطاليا والنرويج واسكوتلندا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة كلا من المانيا والهند لأول مرة فى تاريخ المعرض.

كما سيشهد المعرض أيضا برنامج للاجتماعات الدولية الذى يوفر للوافدين والعارضين فرصة للتواصل من اجل ترتيب العديد من اجتماعات العمل مع الحاضرين من شركات البترول الوطنية والدولية والمحلية الرائدة إضافة إلى موردي الخدمات التكنولوجية والاستشاريين والمصنعين والموزعين وكل ذلك فى مكان مخصص للاجتماعات بالمعرض، بالإضافة إلى دعم الفريق القائم على تقديم الخدمات بالمعرض.
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