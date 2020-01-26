"على قد اللي فى جيبك اختار وكل" .. سياحة جديدة تغزو بورسعيد والسر في سوق الأسماك.. تفاصيل

برغم أن محافظة بورسعيد تميزت علي مدار السنوات بمناخها الجاذب للسياحة الداخلية و الخارجية وبرغم ما تحتويه من مقومات السياحة الدينية الإسلامية و المسيحية وبالرغم من جمال شواطئها المطلة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط ونقطة التقاء البحر مع قناة السويس الا أن سوق الأسماك الجديد خلق مجال جديد من السياحة الهامة للمحافظة .









بدأ زوار المحافظة من خلال زيارتهم لتلك الصرح المعماري الفريد من نوعه علي مستوى الجمهورية يختاروا ما شاءوا من الأسماك التي يريدوا تناولها ويتوجهوا بها الي العديد من المحلات الكثيرة المنتشرة بكل مكان بالسوق كمطاعم صغيرة لتسويتها .





هذا وتقوم المطاعم بتسوية الأسماك بأفضل الوصفات بأسعار معقولة جدًا وجود الوصفات تحت شعار "علي قد اللي فى جيبك اختار وكل".









هذا وأصبح السوق بهذه الطريقة مزارًا سياحيًا يأتي إليه الزوار من كل الجمهورية للإستمتاع بطعم الأسماك بالطريقة البورسعيدية المميزة .





هذا وبدء الكثيرون من أهالي بورسعيد من الاصدقاء التجمع بشكل دورى و التوجه في رحلة يستمتعوا خلالها بإختيار الأسماك المميزة وتسويتها بالطريقة البورسعيدية ويناولوها مع استعادة الذكريات في جو جميل بأرخص الأسعار مع التقاط احلي الصور لوضعها في أرشيف الذكريات