فيسبوك يجهز مفاجأة لأصحاب آيفون.. تعرف عليها





وبحسب forbes، يعكف قسم التطوير الخاص بفيسبوك الآن على تطوير الميزة الجديدة وطرحها للمستخدمين فى العام الحالى، والتى من شانها سترفع من خصوصية تطبيق الماسنجر.





كان قد كشف المدون والمهتم بعالم السوشيال ميديا Jane Manchun عن طريق تويتر، بعدما نشر فى تويتة عن الخاصية الجديدة، وقام بفتح التصويت لمتابعيه حول كيفية رغبتهم فى تطبيق الميزة على هواتفهم الآيفون، واذا نجحت التجربة قد يصل نفس التحديث لتطبيق واتسآب.





يذكر ان الميزة ستضاف لاحقًا للهواتف العاملة بنظام أندرويد، والهدف من هذه الميزة حماية الخصوصية لمستخدمى فيسبوك البالغ عددهم 2 مليار شخص وأكثر.





كما أن تفعيلها سيكون إختياريًا وليس إجباريًا من خلال تطبيق الخاص بفيسبوك، والمثبت على هاتفك الآيفون الذكى.

يستعد أصحاب هواتف آيفون من فئة الـ X لإستقبال مفاجأة من قبل فيسبوك، وهى إمكانية قفل وفتح تطبيق المراسلات الخاص بالمنصة عن طريق خاصية الـ FaceID التى تقرأ بصمة الوجه.