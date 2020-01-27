تعرف على قدرات الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بمصر

الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢، ٣) بميناء بورسعيد،





وأضاف "فتحي" في بيان رسمي، تشغيلهما بأنظمة التحكم الآلى فى جميع عمليات التداول والتموين ومزودة بجميع التجهيزات وفقًا للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحرى، مشيرا إلى أنه من المخطط تشعيل الناقلتين بميناءى السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة، لافتا إلى أن حجم مبيعات الناقلة "مصر 1" منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغ 223 مليون جنيه.





ودشن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات قطاع البترول، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢، ٣) بميناء بورسعيد، حيث تم رفع علم مصر على الناقلتين البالغ إجمالي تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة "مصر للبترول"، مما يُعد إضافة قوية لأسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل فى مجال تموين السفن فى الموانئ المصرية.









أوضح المحاسب حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة منتبلغ 1750 طنا، ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طنا فى الساعة لمنتج المازوت و125 طنا فى الساعة للسولار.