الإعلامية فاتن عبد المعبود توقع كتابها الجديد «التسويق الحكومي» في معرض الكتاب.. الأحد

تستضيف القاعة الأولى يوم الأحد القادم ٤ فبراير ٢٠٢٠ حفل توقيع كتاب التسويق الحكومى وبناء العلامة الوطنية للدولة المصرية للإعلامية فاتن عبد المعبود.





يتناول الكتاب كيفية عمل خطة واستراتيجية للتسويق للدولة المصرية مع وضع هيكل تنظيمى للعمل على بناء العلامة الوطنية للدولة والتى آن الأوان البدء فى تنفيذها لمواكبة للتطور الكبير الذى يتم داخل مصر الآن.





وأكدت فاتن عبد المعبود، أننا تأخرنا كثيرا فى عمل خطة منهجية علمية للتسويق للقطاع العام وسبقتنا كثير من الدول فى هذا الشأن، مشيرة الي أنه على الرغم من وجود محاولات إلا أنها فردية مما يضعف من تأثيرها على المستوى العام.





وأضافت أن الهدف من عملية التسويق هى الوصول للمواطن بالخدمة المقدمة أو المعلومة المراد توصيلها بحيث يصبح هناك حلقة وصل قوية بين المواطن والحكومة تنقل عن المؤسسات الحكومية للمواطن والعكس وتستبق الحلول لمواجهة اى أزمات قد تحدث فى المستقبل وان يكون لديها رؤية واضحة حال حدوث الأزمة وتجاوزها بسرعة وكفاءة.





واقترحت فاتن عبد المعبود فى الكتاب تشكيل ما يسمى بقطاع للإدارة التسويق للقطاع العام على مستوى الدولة يعمل به مجموعة تتمتع بصفات وقدرات محددة كما قدمت رؤية علمية ومنهجية لبناء علامة وطنية للدولة تستطيع من خلالها التوجه للعالم بأثره وتصبح اداة فعالة فى جذب أنظار العالم إلى مصر فى المجالات كافة.

وأكدت أنها حاولت الابتعاد عن الجوانب النظرية وقدمت حلول وخطوات للتنفيذ كما قدمت أمثلة لحملات كبرى يمكن من خلالها الترويج والتسويق للدولة.