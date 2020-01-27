تربية حانات.. نشأت الديهي يسخر من طارق الزمر ومحمد ناصر.. شاهد

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تغريدة للإخواني طارق الزمر ، يعلق خلالها على اعتزال المقاول محمد علي العمل السياسي، قال خلالها: "حسنا فعل محمد علي أن أعلن التنحي فهذا واجب أخلاقي وسياسي ويكفيه أنه دخل على الخط متأخرا ومع ذلك فقد حقق الكثير ولكن من المهم أن نؤكد لخصوم ثورة يناير أنه قد يعتزل بعضنا لإخفاقه في دفعها للإمام وقد نعتزل جميعًا لكن هذا لا يلغي القضية من أساسها أو يؤثر عليها بأي قدر من التأثير"





وأكد نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، مخاطبًا طارق الزمر ،: "أنت بتفهم حاجة في الدين؟!، هو الدين في ثورة، هاتوا حاجة في القرآن أو السنة النبوية تتحدث عن الثورة"، متحديًا جميع الإسلاميين أن يأتوا من الدين والفقه ما يعضد مزاعمهم حول الثورة.





وسخر من تغريده للإعلامي الإخواني محمد ناصر، قال خلالها: "خروج محمد علي من المشهد فتح الباب علي مصرعيه لكل فهامه محبط ومخنوق لكي يعلن انه كان فاقس محمد علي من الاول.. وهاتسمع احداثيات وتحليلات واستنتاجات واستقطاعات يادين امي، هاتشوف هبد وعجن في الموضوع ده من هنا ...ليوم الدين"، قائلًا: "دا تربية حانات، وبالتأكيد كان يمسح احذية الراقصات بهذا التمزق الأخلاقي والسقوط والتلون".





وأشار إلى أنه، لا يوجد في مصر سجين سياسي واحد، وجميع المساجين في مصر أما على ذمه قضايا جنائية أو في حبس احتياطي وجاري التحقيق معهم.