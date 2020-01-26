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فن

بـ لوك جديد.. محمد حماقي يبهر متابعيه في أحدث ظهور له.. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 11:13 م
حماقى
حماقى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد حماقى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حماقى ب لوك جديد وحازت الصورة على اعجاب كبير من جماهيره وجاءت التعليقات كالآتى:

ما شاء الله - قلبى - منور يا فنان 

وحصد كليب راسمك في خيالي، لـ محمد حماقي، 7 ملايين و957 ألفا، مقتربًا من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي. 

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.
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