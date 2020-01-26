بـ لوك جديد.. محمد حماقي يبهر متابعيه في أحدث ظهور له.. شاهد

نشر الفنان محمد حماقى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر حماقى ب لوك جديد وحازت الصورة على اعجاب كبير من جماهيره وجاءت التعليقات كالآتى:





ما شاء الله - قلبى - منور يا فنان





وحصد كليب راسمك في خيالي، لـ محمد حماقي، 7 ملايين و957 ألفا، مقتربًا من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي.





كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.