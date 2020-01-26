مستقبل وطن يعيد تشكيل أمانة العمل الجماهيري بالحزب

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الساعات القليلة الماضية، القرار رقم "١٦١" لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تشكيل أمانة العمل الجماهيري على مستوى الجمهورية.

وصدر القرار بتعيين محمد عمار عبدالرازق أمينا للعمل الجماهيري، وفي منصب الأمين المساعد: عبدالله سعيد إبراهيم، أحمد حسن عوض الفيشاوي، وليد عبدالعليم يوسف، مراد احمد ابراهيم الصاوى، احمد علاء الدين ابو العلا، ماجد دياب سليمان غانم، وأحمد مرعى ابراهيم.

وجاء فى عضوية هيئة المكتب كلا من: أميرة شكري محمد، نانسي محمد شلبي، احمد محمد فرج، حسن عبدالوهاب عبدالغفار، سوزان بيومي عبدالرحمن، صلاح محمد خليل بدر، ريم مختار أبو بكر، حسام الدين عاشور، محمد احمد عمار، راضي حماد راضي، احمد فؤاد محمد سليمان، محمد فوزي سليمان، محمد صلاح عبدالحميد، شروق محمد البسيوني، احمد خالد رمضان، ايمن محمد سعيد، واحمد سليم عرابي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم "٤٠" لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن.