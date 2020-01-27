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ثقافة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة أفضل كتاب في التراث بمعرض القاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
فاز كتاب "المُغنِي" لابن البيطار الصادر عن مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجائزة أفضل كتاب فى التراث وهو بتحقيق الدكتور محمود مهدى بدوى ومراجعة الدكتور حسيني الجندي وإشراف الدكتور أنس عطية الفقي.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية والخمسين، خلال الحفل الذى أقيم مساء الجمعة 24 يناير 2020م  بالمسرح الكبير بالمعرض بحضور الدكتور هيثم الحاج على، رئيس هيئة الكتاب.

ويشار إلى أن مؤلف الكتاب هو أبو محمد عبد الله بن البيطار ت 646هـ  وقد سماه المغني في الأدوية المفردة النافعة من الأمراض.

ويُعَدُّ المُغني ثاني كتب ابن البيطار أهمية بعد كتابه "الجامع"، ففي الجامع تبرز شخصية ابن البيطار كعالم فذ في التاريخ الطبيعي.

أما في "المغني" فتظهر صورة الطبيب البارع الذي يذكر الأمراض الباطنة التي تصيب البدن موزعة على أعضاء الجسم ابتداء من الرأس حتى القدم والأدوية المفردة التي تعالجها.

ثم يذكر ابن البيطار الأمراض الظاهرة التي تصيب البشرة كالأمراض الجلدية وما شابه ذلك معتمدًا في ذكر علاجات هذه الأمراض على ما ذكره السابقون وما شاهده وجربه بنفسه.

و"المغني" بذلك يُعَدُّ إضافة للمكتبة التراثية العربية وبخاصة مكتبة ابن البيطار وقد اعتمد محققه الدكتور محمود مهدي بدوي على خمس نسخ خطية كما عنى بضبط النص ضبطًا تامًا وعرَّف بجميع مصطلحات الأدوية والأدواء، وأردف كل جزء منه بمجموعة من الكشافات.

ويستطيع القاريء الحصول على الكتاب من مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مباشرة أو من المكتبة المركزية بالجامعة أو من خلال جناح الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن مركز تحقيق التراث العربي قد مرَّ على إنشائه ما يزيد على عشر سنوات ويرأسه الدكتور أنس عطية الفقي ويضم كوكبة من الخبراء في كافة التخصصات.
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