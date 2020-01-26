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فن

جميلة عوض وإنجي وجدان وسلوى محمد علي بين حضور الإسكندرية للفيلم القصير

الأحد 26/يناير/2020 - 11:05 م
جميله عوض
جميله عوض
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سعيد فراج
افتتحت اليوم الأحد، الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، وتقدم الإفتتاح أحمد جمال - نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة. 

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حضور عدد من الفنانين، من بينهم: «سلوى محمد على، جميلة عوض، إنجي وجدان، عمرو عابد»، هذا بالإضافة إلى المخرجة هالة خليل. 

وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، إن "الإسكندرية للفيلم القصير" يهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، مشيرا إلى أن الدورة السادسة تضم عروضا عربية من دول (الأردن ولبنان وتونس والعراق وسوريا والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين وفلسطين والمغرب والسودان وليبيا ومصر). 

تضمن حفل الافتتاح عرضا للفيلم التونسي (حورية)، للمخرج أسامة عزى، وشهد الحفل أعضاء لجان تحكيم مسابقات الأفلام الروائية، والتسجيلية وأفلام الطلبة، وهم المخرج روش عبدالفتاح والمنتج معتز عبدالوهاب والناقد أحمد شوقي والمونتيرة هبة عثمان والفنانون عمرو عابد وجميلة عوض وإنجي وجدان ومريم الفرجاني ونخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة الثقافية. 
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