جميلة عوض وإنجي وجدان وسلوى محمد علي بين حضور الإسكندرية للفيلم القصير

افتتحت اليوم الأحد، الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، وتقدم الإفتتاح أحمد جمال - نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.





وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حضور عدد من الفنانين، من بينهم: «سلوى محمد على، جميلة عوض، إنجي وجدان، عمرو عابد»، هذا بالإضافة إلى المخرجة هالة خليل.





وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، إن "الإسكندرية للفيلم القصير" يهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، مشيرا إلى أن الدورة السادسة تضم عروضا عربية من دول (الأردن ولبنان وتونس والعراق وسوريا والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين وفلسطين والمغرب والسودان وليبيا ومصر).



