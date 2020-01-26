بعد تخطى المدة المحددة.. محافظ بني سويف يكشف آخر تطورات تطوير شارع طراد النيل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع طراد النيل بمدينة الواسطى،ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 80% ، والذي قد زدات مدة تنفيذه عن التوقيتات المحددة ، مستوضحا من المسئولين المعنيين عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ، وذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية بمدينة الواسطى، وإعادة حركة المرور والسير لطبيعتها ، مشيرا إلى أنه يستقبل كثير من شكاوى المواطنين بخصوص هذا الشأن .

أفاد المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق أن المشروع كان يسير بنسب تنفيذ عالية حسب الخط الزمني المحدد ، وكان من المقرر الانتهاء منه في التوقيتات المحددة ،حيث قد تم الانتهاء بالفعل من رصف أحد جانبي الطريق ، ولكن عند تنفيذ التطوير في الجانب الأخر تلاحظ تهالك لخط مياه بالشارع ،فتم إسناد تغيير هذا الجزء المتهالك لشركة المياه ، والتي وفرت الاعتمادات المطلوبة ، وتم الانتهاء من الاصلاحات اللازمة ، وتم استئناف العمل بالطريق ،حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة تمهيدا للبدء في أعمال الطبقة النهائية ، والانتهاء من الأعمال في غضون أسبوعين من الآن .

من جانبه، أوضح اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه أنه بالفعل سارع باتخاذ اللازم ، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف ، نحو سرعة تغيير جزء متهالك من خط مياه بشارع طراد النيل ، مشيرا إلى أنه قد تواصل مع رئيس الشركة القابضة المهندس ممدوح رسلان لتوفير الاعتماد المالي اللازم ، نظرا لأهمية الشارع وحتى لا يتم تعطيل الأعمال بشارع ومنطقة حيوية تيسيرا على المواطنين ، مؤكدا على أنه تابع الأعمال بنفسه حتى تم نهوها قبل التوقيتات المحددة ، لاستئناف أعمال التطوير بالشارع .

كان ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور:الدكتورعاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،اللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، ،و لمياء العربي مدير المجالس واللجان،وعزة على خالد مديرعام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية .

من جانبه أكد محافظ بني سويف على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لخطة الرصف ، لاسيما وأن المشروع يمثل أهمية حيوية للمدينة ، حيث تساهم أعمال التطوير في حل جزئي لمشكلة التكدس المروري بالمنطقة خاصة في فترات الذروة ، بجانب أن أعمال التطوير ستشمل اضافة لعنصر الجمال والصورة الحضارية للمدينة ، مناقشا موقف تطوير الجزيرة الوسطى بالشارع ودراسة تزويدها بأعمدة انارة ديكورية وأعمال الانترلوك .

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الجاري تنفيذها على مراحل تشمل تنفيذ أعمال التطور بكافة المدن وعدم الاقتصار على المدينة العاصمة فقط ، وأيضا تشمل تطوير مداخل القرى ، والشوارع الرئيسية ،منوها على أن أعمال الرصف تتم على مراحل حسب اعتمادات الخطة ، والبرنامج الزمني المحدد ، وأن هذا القطاع أولوية في مقدمة اهتمامات الجهاز التنفيذي ، وأنه يتابعه بنفسه من خلال الأجهزة المعنية .