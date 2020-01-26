يا ماما أنا عايش.. والدة شهيد بـ كفر الشيخ تحكي رؤية نجلها في المنام.. فيديو

قالت منى مصطفى، والدة النقيب الشهيد مصطفى سمير بدوي، إن عيد الشرطة عيد لجميع المصريين وليس الشرطيين فقط، وذكرى غالية لدى المصريين لما قدمه رجال وشهداء الشرطة من تضحيات لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن.





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وأضافت والدة الشهيد، لـ"صدى البلد"، أتمنى من جموع الشعب المصري أن يقفوا يدًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفة "وأن نكون جميعًا إيد واحدة مع الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على بلدنا من الذين تربصون بها".

وأكدت "ابني جالي في المنام وقال لي يا ماما أنا عايش وأنا شهيد.. الحمد لله رب العالمين أنا مرتاحة وحاسة إن ابني حقه هيجيله مهما طالت المدة أو قصرت يكفيني حب الناس كلها له".

وتابعت: "كفاية حب الناس كلها.. الناس كلهم بيقولولي إنتِ عاملة إيه يا ماما وبيسألوا عليّ وعلى صحتي.. أنا بقيت أم لكل الناس.. إذا كان ابني استشهد فأنا عندي الآلاف من الأبناء هم أولادي.. ودا من حب ربنا سبحانه وتعالى".

وكان الشهيد النقيب، مصطفى سمير بدوي، قد استشهد، أثناء تأدية عمله، بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ، في 23 نوفمبر 2017م،