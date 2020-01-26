كورونا يضرب الصين ويواصل انتشاره عالميا.. الفيروس يصيب الاقتصاد الصيني.. بكين تكشف عن معلومة صحية صادمة

* بيانات أولية تظهر حجم التأثير الذي سيحدثه تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني

* الصين: لن يتم القضاء على تفشي كورونا في المستقبل القريب

* وزير الصحة الصيني: المريض يمكنه نقل العدوى قبل ظهور أعراض المرض عليه





يثير انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الفزع في العالم، وتخوفا كبيرا من تحوله إلى وباء عالمي، وإلى جانب المخاوف الصحية، توجد كذلك تخوفات حيال تأثيرات اقتصادية واسعة جراء انتشار، والتي بدأت في الظهور على الاقتصاد الصيني.





وبحسب تقرير قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، أظهرت بيانات أولية حجم التأثير الذي سيحدثه تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.





في مؤتمر صحفي خاص يوم الأحد ، أشار المسؤولون الصينيون إلى أن المرض سيظل مشكلة في المستقبل القريب.





كان التأثير المباشر واضحًا في انخفاض تدفق الركاب، وفي محاولة لمنع انتشار الفيروس، شجعت الحكومة الناس على البقاء في منازلهم، وإلغاء الأحداث العامة الكبرى وتقييد السفر لعشرات الملايين.





انهيار السفر

قال ليو شياو مينج، نائب وزير النقل، إن إجمالي السفر يوم السبت، وهو اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة، انخفض بنسبة 28.8 ٪ عن العام الماضي. على وجه التحديد، لاحظ انخفاضات الأرقام:





41.6 ٪ في السفر الجوي المدني

41.5 ٪ في السفر بالسكك الحديدية

25 ٪ للنقل البري.





يوم الأحد، أعلنت شركة تشاينا ريلواي تشنجدو أيضًا أنها ستوقف العديد من خطوط القطارات فائقة السرعة - بما في ذلك بعض الخطوط المتجهة إلى شنجهاي - للأيام القليلة المقبلة، حتى أوائل فبراير.





"نقص حاد" في الإمدادات الطبية

شددت السلطات الصينية على ضرورة ارتداء السكان المحليين لأقنعة الوجه، بل وفرضت غرامات في بعض الأماكن على الأشخاص الذين لا يرتدونها في الأماكن العامة. كما أن العناصر الأخرى ، مثل مجموعات اختبار الفيروسات والبدلات الواقية، يتم تعبئتها.





وقال وانج جيان بينج، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد: "إننا نواجه نقصًا حادًا في الإمدادات نظرًا للطلب".





لاحظ وانج وجود نقص خاص في البذلات الواقية وأقنعة الوجه، خاصة في ووهان. على سبيل المثال، قال وانج إن هناك حاجة إلى نحو 100 ألف بذلة واقية في اليوم، ولكن الطاقة الإنتاجية اليومية في أحسن الأحوال هي عشرات الآلاف المنخفضة.





وفي محاولة لتلبية هذه الاحتياجات من الإمدادات الطبية، قال وانج إن 40 ٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية عادت الآن إلى الإنترنت، على الرغم من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.





كما صرحت السلطات يوم الأحد أنه لتحسين الظروف الطبية، فإنها تعتمد على المخزون من المنطقة المحيطة، وتعمل على إضافة المزيد من أسرة المستشفى والعاملين الطبيين.





أضافت وزارة المالية الصينية في بيان على الإنترنت يوم الأحد أن مستويات مختلفة من وزارات المالية أصدرت 11.2 مليار يوان (1.6 مليار دولار) كدعم للرعاية الطبية وشراء المعدات وغيرها من الجهود للسيطرة على الوباء.





لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الاضطرابات في النشاط الاقتصادي المنتظم قد تكون مجرد بداية لحالة طويلة الأجل.





ذكرت مدينة بكين اليوم الاحد أن المدارس المحلية، من رياض الأطفال إلى الجامعات، ستؤجل استئناف السنة الدراسية حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية. واستنادا إلى التقويم الأصلي لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، من المقرر للصينيين للعودة إلى العمل في 31 يناير.





من جهة اخرى، كشف وزير الصحة الصيني ما شياووي عن معلومة طبية صادمة بشأن فقيروس كورونا الجديد.





وبحسب "سي إن إن"، قال سياووي إن الفيروس يمكنه الانتشار قبل أن تظهر أعراض المرض على المصابين.





وقال خبير طبي لـ"سي إن إن" إن هذا الكشف يغير من قواعد اللعبة في مكافحة المرض.





وأوضح أنه من الصعب للغاية تعقب جهات اتصال المريض ووضعه في حجر صحي على الفور، إذا كان المريض ينشر المرض لأسابيع قبل أن يدرك إنه مصاب به.





وأضاف أن هذا يعني أن العدوى "تنتشر أكثر بكثير مما كنا نعتقد في الأصل..ها أسوأ مما توقعنا".





ويعني ذلك أنه على الأرجح سينشر المرض بشكل كبير سواء داخل الصين أو خارجها.





وتخطى انتشار فيروس كورونا الجديد الحدود الصينية حيث أعلنت عدة دول عن حالات، منها اليابان وكورويا الجنوبية وفرنسا وكندا والولايات المتحدة.