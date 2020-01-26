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أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد |شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 10:54 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
طالب الإعلامى أحمد موسى، بفتح تحقيق من الاتحاد الدولي، لكل من تورط بالاعتداء على أبناء مصر بعد انتهاء المباراة التى جمعت منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره التونسى.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الذى تأهل اليوم إلى أوليمبياد طوكيو بعد التتويج بالبطولة الإفريقية".

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمدينة رادس التونسية.

وتسلم أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة بالبطل، التي تقدر بـ 25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس
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