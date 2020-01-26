أحمد موسى: عناصر الإخوان عبيد وكانوا يقبلون أقدام المرشد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبيد للمرشد.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «عناصر الإخوان كانت تخلع أحذيتها في مكتب الإرشاد وتجلس تحت أقدام المرشد».

وأضاف موسى «بعض عناصر الإخوان الإرهابية كانت تُقبل أقدام المرشد، فهم اعتادوا دائما على المعيشة في ذل»، مردفا «الإخوان رمت الإرهابي بهجت صابر اللي خرج وفضح القيادات بعد الاختلاف معاهم».

وأشار موسى إلى أن جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".



