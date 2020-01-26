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رياضة

المصري يرافق بيراميدز ويصعد لدور الـ8 في الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اقتنص النادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على حساب  ضيفه الموريتاني أف سي نواذيبو بهدف دون رد  ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحصد المصري ثاني بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى بفضل هدف متأخر سجله لاعبه البوركيني سعيدو سنبوري في الدقيقة قبل الاخيرة، ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف بيراميدز الذي كان قد تأهل في وقت سابق لكنه خسر أمام رينجرز النيجيري ليجدد آمال الاخير في التأهل.

وسيطر المصري على مجريات اللعب بشكل كبير لكنه فشل في هز الشباك طوال الوقت قبل أن يأتي هدف الحسم متأخرا.

وتجنب المصري الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة وأن تعادله مع نواذيبو في مباراة اليوم لو حدث لكان كفيلا بأن يجعله في موقف صعب، إذ سيكون مطالبا بتجنب الخسارة من اينوجو رينجرز بالجولة الأخيرة.
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