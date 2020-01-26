AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النائب العام السوداني يدعو الإدارة الأمريكية للإسراع في رفع الحظر عن بلاده

الأحد 26/يناير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ


دعا النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، الإدارة الأمريكية إلى الإسراع برفع الحظر على السودان، لزوال أسبابه.

وأعرب النائب العام السوداني، خلال لقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي، يزور السودان حاليا، عن سعادته باللقاء، وتعهد بالتحقيق في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ عام 1989، وفي جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى ذات الصلة، لافتا إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.

وأوضح النائب العام - وفقا لوكالة السودان للأنباء- أن هناك صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان، خاصة رفع الحصانات، لافتا إلى أن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم، وأن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.

وقال النائب العام إن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة مستقلة، وتم منحها سلطات النائب العام، لأجل زيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الجناة للمحاكمة.

وفي تعليقه على إمكانية تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، قال النائب العام إن الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام السوداني يؤكد استمرار التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة

القضاء السوداني يقتص من قتلة معلم خلال احتجاجات 2018

الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات في الخرطوم

تعليق الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

السودان .. اعتقال مجموعة من متمردي هيئة العمليات في الخرطوم

الجيش السوداني يقتحم مقر المخابرات الرئيسي في الخرطوم

ترشيحاتنا

كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

براءة السعودية| كيف خسر جيف بيزوس 38 مليار دولار بسبب فضائح جنسية

وزير الصحة الصيني يكشف عن سر مرعب في فيروس كورونا

أحمد الأحمر يواصل كتابة التاريخ بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

لإلغاء الاتفاقية التجارية التركية.. دفاع البرلمان تطالب بفتح المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج

معلومات لا تعرفها عن شعفاط .. عاصمة فلسطين في صفقة القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن