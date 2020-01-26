AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الرئيس اللبناني: مجلس النواب يناقش غدا مشروع قانون الموازنة العامة

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 م
رفيق شلالا المستشار
رفيق شلالا المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إن مجلس النواب يناقش غدا الإثنين مشروع قانون الموازنة العامة 2020. 

وأضاف «رفيق شلالا» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الجلسة ستستمر على مدار اليومين لدراسة مشروع الموازنة بعد أن أعددته الحكومة، موضحا أنها موازنة تقشفية تراعي الأبعاد الاقتصادية وبها مجموعة من الإصلاحات.

وأشار المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إلى أن الحكومة الجديدة ستراعي مطالب الاحتجاجات الاخيرة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة وتعمل على تحسن الأوضاع والانجراف الى موازنة جديدة لعمل إصلاحات.

وأوضح أنه سيتم التركيز على الثوابت بالأمور السياسية والاقتصادية ليتجاوب البيان الوزاري مع مطالب الحراك الشعبي وإمكانيات الدولة اللبنانية، مضيفا أن البيان الوزاري لا يختلف كثيرا عن الحكومة السابقة بشأن الوضع الأمني والدفاع والأزمة الاقتصادية. 

ونوه إلى أن ردود الفعل الدولية مطمئنة بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي أكد على دعمه للبنان خلال اتصال مع الرئيس ميشال عون، وشدد على ضرورة الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس لبنان: الحريري اختار الصفدي رئيسا للحكومة من بين 4 مرشحين

رفيق شداد: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان متردية.. فيديو

ترشيحاتنا

ردا على صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يتخذ قرارا خطيرا ويهدد بحل السلطة

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

الزمالك يحسم بشكل نهائي مصير محمد عواد مع الفريق الأول

ميدو على قده.. ملوك الكلام عباقرة في الفضائيات.. وإخفاقات في الملاعب

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

"على قد اللي فى جيبك اختار وكل" .. سياحة جديدة تغزو بورسعيد والسر في سوق الأسماك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن