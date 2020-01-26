مستشار الرئيس اللبناني: مجلس النواب يناقش غدا مشروع قانون الموازنة العامة

قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إن مجلس النواب يناقش غدا الإثنين مشروع قانون الموازنة العامة 2020.





وأضاف «رفيق شلالا» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الجلسة ستستمر على مدار اليومين لدراسة مشروع الموازنة بعد أن أعددته الحكومة، موضحا أنها موازنة تقشفية تراعي الأبعاد الاقتصادية وبها مجموعة من الإصلاحات.





وأشار المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إلى أن الحكومة الجديدة ستراعي مطالب الاحتجاجات الاخيرة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة وتعمل على تحسن الأوضاع والانجراف الى موازنة جديدة لعمل إصلاحات.





وأوضح أنه سيتم التركيز على الثوابت بالأمور السياسية والاقتصادية ليتجاوب البيان الوزاري مع مطالب الحراك الشعبي وإمكانيات الدولة اللبنانية، مضيفا أن البيان الوزاري لا يختلف كثيرا عن الحكومة السابقة بشأن الوضع الأمني والدفاع والأزمة الاقتصادية.





ونوه إلى أن ردود الفعل الدولية مطمئنة بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي أكد على دعمه للبنان خلال اتصال مع الرئيس ميشال عون، وشدد على ضرورة الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.