مجدي عبدالغني يروى تفاصيل ليلة القبض عليه وأيام الشقاوة مع الخطيب وخناقة فتحى مبروك .. فيديو وصور

يعتبر أحد نجوم الزمن الجميل فى النادي الأهلي وأحد النسور الذين نجحوا فى حصد الألقاب وإضافتها إلى دولاب القلعة الحمراء رفقة زملائه محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وغيرهم.
رغم عدم التوفيق الذي لازمه في انتخابات عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة إلا أنه سبق له تقلد عضوية اتحاد الكرة وساهم فى تعديل لائحة شئون اللاعبين رفقة زملائه فى مجلس الجبلاية.
مجدى عبدالغنى نسر الأهلي في جيل الثمانينيات تحدث إلى صدى البلد عن أيام الشقاوة مع الخطيب والخناقة التى نشبت بينه وبين فتحى مبروك ورؤيته عن أزمة القطر والطيارة فى انتخابات الجبلاية القادمة.
كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منذ 7 سنوات وقال البلدوزر عبر ندوة "صدى البلد": آخر مكالمة لي مع الخطيب كانت منذ 7 سنوات وقمت بإجراء الاتصال من هاتفي الخاص وجاءني الرد من قبل أحد الأفراد المتواجدين مع بيبو وأجابني أن الخطيب مشغول فى الوقت الراهن وتركت له رسالة بأن البلدوزر يرغب فى الحديث إليه.
أضاف: منذ 7 سنوات وحتى الآن لم يقم الخطيب برفع سماعة التليفون والرد عليا بعدما سألت عنه وتركت له رسالتي، مشيرا إلى أنه كان يأمل فى عدم لجوء بيبو إلى تلك الطريقة وقيام أحد معاونيه بالرد عليا بدلا منه وكنت فى انتخابات النادى الأهلي مرشحا وكان الخطيب قريبا مني داخل النادى لكنه لم يألُ نفسه جهدا للبدء فى إلقاء التحية أو مصافحتى وتركنى بداعى انشغاله بالعملية الانتخابية لافتا إلى أنه تجمعه والخطيب ذكريات كثيرة داخل الملعب وخارج المستطيل الأخضر منذ حضوره إلى القلعة الحمراء قادما من نادي النصر وتألقه فى الملاعب.
علّق مجدى عبدالغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على رحيل عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالي عن صفوف النادي الأهلي رغم تدخل المستشار تركي آل الشيخ وقال : الأهلي خسر عبدالله السعيد بعد رحيله وكان هيفرق معاه كثيرًا خاصة فى حاجة لاسارتي المدير الفنى للفريق له آنذاك وكذلك اللاعب خسر القلعة الحمراء.
وتابع: كنت أتمنى إبقاء مسئولي النادي الأهلي على عبدالله السعيد وعدم رحيله، نظرًا لتمتع اللاعب بالخبرات والصفات المهارية التى كان المدرب لاسارتي بحاجة إليها، ورغم رحيل اللاعب، النادي الأهلي حصل على لقب الدورى الممتاز مشيرا إلى أن أى لاعب يتعرض للإغراءات بملايين الجنيهات سوف يفكر ألف مرة فى أى عرض يتلقاه لخوض تجربة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي مشدّدا على أن راتبه إبان كان لاعبًا فى صفوف الشياطين الحمر لم يتجاوز 225 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه أجرى مفاوضات مع المايسترو الراحل صالح سليم لزيادته 25 جنيهًا إلى أن وصل لـ 250 جنيهًا.
وعن صحة عقد كهربا قال البلدوزر : "عقد نادى الزمالك مع كهربا سليم وموثق بدليل خوض كهربا مبارياته بقميص القلعة البيضاء وحصل على مقابل مادي" ومسألة فسخ العقد من طرف واحد ليس موضوع اتحاد الكرة وانما توجد جهات للفصل فيه وتوقيع عقوبة سواء على اللاعب أو النادي الذي حصل على خدماته".
أضاف: محمود طاهر رئيس النادي الأهلي فسخ العقد مع اللاعب البرازيلى هندريك وهذا خطأ جسيم وكان يجب فك الارتباط بالتراضى بين الطرفين دون اللجوء إلى تلك الطريقة للفصل فيها أمام الهيئات الدولية موضحا أنه فى مصر يتم استقدام اللاعبين من أجل التعاقد معهم دون الخضوع إلى الفحوصات الطبية والبدنية، مشيرا إلى أن محمد صلاح خضع إلى فحوصات طبية ومجهود وجهاز القلب والتدريب والإطمئنان على الركبة إلى جانب السيرة الذاتية للاعب من النواحي الطبية مشددا على أن النظام المتبع فى مصر هو السمسرة والمصلحة الشخصية منوها إلى أن فارق عقد صلاح محسن لاعب النادى الأهلي عندما تم التعاقد معه "نما إلى علمه" أنه زاد من 38 مليون جنيه إلى 44 مليون جنيه متسائلا الفرق ده راح فين؟.
وعن تفاصيل تعرضه للقبض عليه من قبل قوات الشرطة بسبب الفنان العالمي جون ترافولتا قال : "توجهت إلى السينما برفقة زميلي فى النادي الأهلي وصديقى شريف عبدالمنعم من أجل مشاهدة فيلم للفنان العالمي جون ترافولتا وحصلنا على تذاكر كثيرة والناس افتكرت إننا بنبيع تذاكر فى السوق السوداء وسط زحام شديدة وحضرت إلينا الشرطة وألقت القبض علينا بداعى بيع تذاكر في السوق السوداء ثم أوضحنا للشرطى الموقف كاملا وأننا لاعبين تابعين إلى النادي الأهلي الأمر الذى جعله يتفهم الأمور وقال لنا نصا سوف أترككم من أجل الفريق مرتجي.
أشار إلى أنه من أطلق على شريف عبدالمنعم لقب ترافولتا بعدما توجه الثنائى فى اليوم التالي إلى نفس السينما لحضور الفيلم وقيام شريف عبدالمنعم بتقليد الفنان العالمي وحركاته ورفعه ياقة القميص منوها إلى أن صديقه به شبه من جون ترافولتا منوها إلى أن شريف عبدالمنعم تألق فى إحدى المباريات أمام فريق فناربخشة التركي الذي انتهى بالتعادل السلبي وتلقى عقب اللقاء عرضا للاحتراف في الدوري التركي.
تحدّث مجدى عبدالغنى عن تفاصيل تلقيه عرضًا من نادى الزمالك، إضافة إلى أن النادي الأهلي يسير على نهج الحب فى اختيار نجومه للعمل بكافة الأجهزة الفنية وقال : الأهلي ماشي بالحب فى اختيارات الأجهزة الفنية والمناصب الإدارية ولم يتم اختيارى إبان التعاقد مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلي وجرى الإستقرار على الاستعانة بمحمد رمضان فى الجهاز المعاون رغم إجادته للغة البرتغالية التي يتحدث بها جوزيه.
وقال عن مشواره فى النادى الأهلي منذ الصغر وحتى وصوله إلى صفوف الفريق الأول والتألق بالقلعة الحمراء قال : مكنتش عمرى احلم ألعب فى النادى الاهلى وكنت أروح وأنا فى البرد والشتاء أخذ الشنطة بتاعتي بعد ما أخلص مدرسة أروح في الأهلي للتسخين وملعبش مع اللعيبة وكنت مبسوط وسعيد وأنا حصلت على خدمة العمر وأنا كنت مواليد 27 يوليو والأربعة أيام فرقت معي إنى ألعب تحت 14 عاما فى صفوف ناشئي النادي الأهلي وأنا جسمي كان صغير وملعبتش وصبرت حتى أصبحت طويلًا" وبعدها لعبت تحت 17 عامًا وكنت جريئًا وأصريت على أننى ليس أقل من زملائى ونزلت إختبار ونجحت وطلعت فريق 17 أ ولعبت بعدها أساسي تحت 17 عاما ثم انتقلت تحت 19 عاما وبدأت لم ألعب ونزلت وأنا احتياطى ولعبت ربع ساعة فقط".
لفت إلى أنه نجح فى فرض نفسه داخل صفوف الفريق، موضحًا أنه في نصف الموسم تم اختياره للعب في صفوف الفريق الأول وبدأ بعدها رحلة التألق لافتا إلى أنه يستغرب من نجوم فى النادى الأهلي ويقومون بإمساك الفانلة الحمراء فى الملاعب فى إشارة إلى الإنتماء ثم يخوضون تجربة فى الزمالك سواء تدريبية وإدارية ويعود كل منهم مجددا للعمل بالقلعة الحمراء منوها إلى أنه عقب عودته من تجربة الاحتراف فى الدورى البرتغالى تلقى عرضا من نادى الزمالك لارتداء قميص الفارس الأبيض، لافتًا إلى أنه رفض اللعب للقلعة البيضاء.
وعن تفاصيل الخناقة التي نشبت بينه وفتحى مبروك مدرب النادي الأهلي قال: كنت أكثر واحد يتعرض للعقوبات المالية، وفى مرة عوقبت وربنا نصرنى، كنا نلعب في نهائي كأس أفريقيا بالجابون فى الثمانينيات، وحصلنا على البطولة رغم خسارتنا على ملعب الفريق المنافس 2 - 0، وكسبنا فى القاهرة بنتيجة 3 - 0 وأحرزت الهدف الثالث" وتوجهنا لاستلام الكأس، وقامت الجماهير بإلقاء الطوب نحوي، ثم رددت بإعادتها مرة أخرى إلى المدرجات، فجاء فتحى مبروك من الجهاز المعاون ونشبت خناقة بينى وبينه، ثم قمت بالتطاول عليه بعدما اشتبك معي بيديه، وأنا لاعب لست صغيرًا، وكان رد فعلي عنيفا نحوه".
وأضاف "فوجئت أن النادي الأهلي قام بإيقافي إلى نهاية الموسم، وصُدر القرار فى وجود الشيخ طه إسماعيل، مدرب الشياطين الحمراء، فى ذلك التوقيت"، موضحًا اعترضت على الإيقاف بداعي أن الخطأ صادر من فتحى مبروك، وقلت للإدارة "أنتوا كده بتبطلونى كورة وكلمت حسن حمدى وقال لى انت غلطت ولازم تتعاقب" وبعدها توجهت برفقة والدتي لأداء مناسك العمرة، وكان الجنرال الراحل محمود الجوهرى حينها مدرب فريق أهلى جدة، وتدربت معه، والأهلي فى ذلك التوقيت خاض أول مباراة له فى أفريقيا، وتعثر وتلقيت اتصالا من الشيخ طه إسماعيل قال لى نصا لو لم يتم فك الإيقاف سوف أترك الفريق" منوها بأنه في الفترة من عام 80 إلى 87 فى النادي الأهلي لو أنه لم يتواجد بصفوف القلعة الحمراء لحدثت مشكلة فى الفريق الأول موضحا أن الفارق بينه وطارق حامد نجم نادى الزمالك أنه هداف النادي الأهلي.
وعن ضياع الدورى من الزمالك الموسم الماضي والحالي، إلى جانب إعارة المغربي وليد أزارو قال :ان وليد أزارو كان لابد من بيعه عند تلقي عرض صيني بملايين الجنيهات، معقبًا "لكن لم يتم بيعه لعدم وجود احتراف فى الأندية، وعمل حساب الجمعية العمومية فقط و"المفترض تلقى أزارو عرضا بـ 10 ملايين دولار كان لازم يمشي، والدورى تم حسمه للأهلي"، منوهًا بأن تراجع مستوى الأندية بالدورى يعود إلى عدم وجود مواهب كثيرة، فضلا عن عدم قدرة المدربين على بناء التكتيك مشيرا إلى أن الجميع تخيل أن أحمد حسام ميدو فشل فى تدريب فريق مصر المقاصة، مشيرا إلى أنه يلام على شيء وحيد، حيث كان يجب اختيار نوعية اللاعبين من بداية الموسم الذين تولى بهم قيادة الفريق الفيومي مؤكدا أن للزمالك الموسم اللى فات أضاع الدورى بيده، وأهداه إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي، والموسم الحالي الزمالك فرط في نقاط، ويعتبر الدورى ضاع من القلعة البيضاء".
أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يمتلك الخبرات فى البطولات الإفريقية وقال إن "فايلر مدرب استطاع صنع منافسة فى الدورى الممتاز، واللى مش فاهمه قيادته للأهلي فى إفريقيا، وواضح ان خبراته فى افريقيا منعدمة، وكمان اللاعيبة معندهاش خبرة فى ظل مشاركة محمد مجدي قفشة وعمرو السولية وحسين الشحات للمرة الأولى فى البطولات الإفريقية".
شدد مجدي عبدالغني، على أن "اللعب فى أفريقيا من الأمور الصعبة، وأحيانا كان لاعبو الأهلي يضطرون إلى النوم على البلاط فى المطارات بالقارة السمراء، لافتا إلى أنه فى إحدى المرات سافر الشياطين الحمر إلى غانا عبر طائرة حربية استغرقت فى الرحلة ما بين 12 إلى 15 ساعة بدلا من 5 ساعات" موضحا أنه فى حالة خسارة فايلر دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم سيكون بسبب انعدام الخبرة فى البطولات الإفريقية، مشيرا إلى ضرورة بقائه فى قيادة المارد الأحمر على المستوى المحلي والإفريقي الموسم القادم.
أكد مجدي عبدالغني أن الأهلي خسر من طوب الأرض في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات وتحديدا بعد انتهاء حرب 67 وكان جيل المارد الأحمر فى ذلك التوقيت عادل الجمال ومحمود عبد الحي من اللاعبين الجديرة بالاحترام لكن لم يستطيعوا عمل نتائج جيدة بقميص الشياطين الحمر لافتا إلى أن فريق الأهلى خسر من البلاستيك وحموكشة نجم الفريق أحرز في مرمى المارد الأحمر هدفا وتلقى الشياطين الحمر خسارة بهدف دون رد وكان عمري حينها 12 عاما مضيفا أن اللى بيلعب فى النادى اليوم الأهلي 3 سنوات ويعتزل يرجع يمسك منصب ومفيش حد من أبناء القلعة الحمراء بقى مسئول فى الآونة الأخيرة لافتا إلى أن محمود الخطيب انضم إلى صفوف النادي الأهلي وكان عمره 16 سنة قادما من نادى النصر، لافتا إلى أنه التحق بصفوف الأهلي وكان عمره أصغر من الخطيب، موضحا أن بيبو شاركه حصد البطولات ولم يكن يلعب بصفة مستمرة بسبب الإصابات التي تعرض لها وكان نجم شباك فى جيله.
وعن أيام الشقاوة التي جمعته بـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي إبان تواجدهم بصفوف المارد الأحمر قال : جمعتني بالخطيب أيام جميلة في أيام الشباب وكلنا مع بعض فى المباريات والمعسكرات التدريبية سواء على المستوى المحلي والإفريقي وكنا أصدقاء فى أيام الشقاوة مثل أي شاب مر بتجارب عاطفية و أنا لست ضد الخطيب فى النادي الأهلي وإنما اختلف في وجهة النظر وجمعتني به العديد من المواقف لكن لم تكن هناك اتصالات هاتفية أو تواصل فى الوقت الراهن موضحا أن آخر مكالمة جمعته بالخطيب كانت منذ 7 سنوات وأجاب على الهاتف شخص آخر ورد بانشغال بيبو لافتا إلى أنه ترك له رسالة مفادها أنه أجرى اتصالا به من أجل إعادة الاتصال به مجددا مشددا على أن ذلك لم يحدث حتى وقتنا هذا مشددا على أنه خلال الانتخابات التي شارك بها في النادي الأهلي لم يكلف الخطيب نفسه جهدا لمصافحته والتواصل معه مشيرا إلى أنه لم يهاجم بيبو على المستوى الشخصى وإنما السياسة التى يتبعها فى إدارة القلعة الحمراء.
وعن مدى نجاح المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادى الأهلى فى الأربع سنوات التي قاد خلالها القلعة الحمراء من عدمه قال : ما يتردد عن أن الخطيب مش أدارجي في تولي الملفات الإدارية لا يمكن الحكم عليه ولكن كافة محبي وأبناء النادي الأهلي من واجبهم الوقوف خلفه حتى فى حالة الاختلاف معه فى وجهة النظر والسياسة التي يتبعها فى إدارة الملفات داخل النادي الأهلي.موضحا أنه مختلف فى وجهة النظر مع الخطيب لكنه يقف خلفه عبر عدم مضايقته في اتخاذ أي قرارات خاصة بالنادي وتركه يؤدي عمله خلال الفترة التي يتولاها مجلس الإدارة مشيرا إلى أن المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي نجح خلال الفترة التي قاد فيها القلعة الحمراء فى إدارة الملفات الخاصة بالنادي وكنت أتمنى حصوله على فرصة أكثر.
وعن نغمة السحر فى الدورى المصري وبطولات إفريقيا إضافة إلى رؤيته حول أحقية طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي السابق في تولي رئاسة القلعة الحمراء قال : فى غياب محمود الخطيب وطاهر أبو زيد كنت هداف النادي الأهلي ونجحت فى إحراز 8 أهداف في الثمانينيات من القرن الماضي وطاهر أبوزيد يستحق تولى رئاسة النادى الأهلي لما يتمتع به من خبرات إدارية كبيرة وتوليه منصب وزير الرياضة فى وقت سابق إلى جانب دخوله على خط المنافسة فى عهد المايسترو الراحل صالح سليم وكبار القلعة الحمراء ما يشير إلى تمتعه بشعبية جارفة داخل أوساط المارد الأحمر.
وعن السحر فى الدورى وبطولات إفريقيا قال مجدى عبدالغنى : مش مؤمن بوجود السحر في كرة القدم لا على المستوى المحلي ولا الإفريقي منوها إلى أن ذلك يمنح لاعبى أى فريق أعذارا حين التعرض إلى الخسارة، مشددا على رفض ذلك الأمر.
وعن سبب وحيد منع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق من تولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قال : عدم الوفاق في مجلس الإدارة لاتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته تحت رئاسة المهندس هانى أبوريدة كان سببا فى ظهور العديد من الأزمات فى الفترة التى سبقت تقديم الاستقالة مضيفا أن هاني أبوريدة له قيمة كبيرة فى الأوساط الدولية ورغم إنه غلط فيا قبل كده لكن رجع واعتذر لي وأنا مقدرش اغلط فيه لانى دخلت بيته وهو كمان دخل بيتى وكل معايا عيش وملح مشيرا إلى أن أبوريدة لو كان صاحب بشرة سمراء لتولى منصب رئيس الكاف عن جدارة واستحقاق لافتا إلى أن ابوريدة الجميع يعرف قيمته وقدره فى الكاف والفيفا.
وعن صراع القطر والطيارة فى انتخابات اتحاد الكرة قال : كل واحد من حقه الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وشوبير نجم ويحق له الترشح والمنافسة على رئاسة الجبلاية القادمة وكل واحد شايف نفسه يترشح والصراع عامل زى اللى بيقول أنا قصير قزعة أنا طويل وأهبل و تم منعى فى الاستوديو التحليلي بإحدى القنوات الفضائية رغم أني لم أقم بشيء وأطلقت لفظا متداولا وأعجب الناس لافتا إلى أنه تم فك قرار الحظر فى الظهور عبر الأستوديوهات التحليلية بالقنوات الفضائية.
قال مجدي عبد الغني : صالح جمعة جنى على نفسه رغم أنه لاعب جيد وإبراهيم سعيد بمستواه كان يلعب في ريال مدريد أو برشلونة وتفكيره غرقه فى ذلك التوقيت، لافتا إلى أن صالح جمعة يسير على نفس مشوار إبراهيم سعيد وطول عمرى بفكر فى الأهلى كنادي لحد ما أموت والأهلى له فضل كبير عليا وبشجعه من أنا طفل صغير من أول ما عرفت يعني إيه كرة قدم والمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق على المستوى الشخصى بحبه جدا لأنه إنسان معطاء ومن الناس اللى تحط من جيوبها علشان النادى الأهلي.
وعن رؤيته حول مستوى أداء منتخب مصر الوطني الأول قال : منتخب مصر الوطني فاقد للروح ولابد من إعادتها فى قادم الأيام بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون لافتا إلى أن جلابية المنتخب مش واسعة على حسام البدرى وسوء الأداء ليس فى مدرب الفراعنة الكبار إنما فى لاعبى المنتخب الأول ولاعبو النادي الأهلي هم من صنعوا اسطورة البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق وكان مدربا ذكيا حينما طلب التعاقد مع صفقات سوبر من النادي الاسماعيلي مثل عماد النحاس وغيره لاسيما وأنه كان يعلم بالمراكز الشاغرة مشددا على أنه فى الإمكان أن يسير السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي على درب جوزيه بشرط يكون امتلاكه قاعدة من اللاعبين المميزين مشددا على أن فريق الزمالك أفضل كثيرا في إفريقيا من الدورى وشكله جيد وذلك يعود إلى خبراته فى أدغال القارة السمراء مشيرا إلى أن الصديق المقرب له بين صفوف القلعة البيضاء كان الراحل الغزال إبراهيم يوسف.
وعن حقيقة اتهامه بسرقة ملابس المنتخب الوطنى الأول قبل سفر بعثة الفراعنة الكبار إلى مونديال روسيا 2018 وقال : قالوا عليا إنى خرجت بـ عربية ربع نقل فيها ملابس منتخبات من مشروع الهدف وده محصلش ورب العرش نجاني من الاتهامات دى و ملابس المنتخبات قبل مونديال روسيا كانت متوزعة على ناس كتير وكان الغرض من وراء الاتهامات إحداث نوع من البلبلة من حولي و إقصائي من رئاسة بعثة منتخب مصر فى روسيا وكنا متفرقين فى مجلس إدارة الجبلاية تحت رئاسة المهندس هانى ابوريدة وكل واحد بيدور من أين تؤكل الكتف وشفت العجب فى مجلس الإدارة وتلاقى واحد يبوسك فى وشك ويضربك فى ضهرك وأنا صعيدى وصريح وابويا قالى اللى يضربك اضربه فى وشه مشددا على أنه قال للمهندس هانى أبوريدة قرار استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب فى روسيا خاطئ وقال مش عارف مين اللى لعب فى ودان رئيس الجبلاية فى وقتها.
قال البلدوزر: قلت لأحمد مجاهد حسبنا الله ونعم الوكيل 3 مرات لو كنت السبب فى اللى حصلى بروسيا واستبعادي من رئاسة بعثة الفراعنة الكبار وقلت له من يومين مش عارف احبك ولا اكرهك و الحمد لله أنه تم استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب فى روسيا ولو كنت رئيس البعثة كنت هشيل الليلة فى الإخفاق في مونديال روسيا وكنت فى نفس الفندق الخاص بالمنتخب الأول لكن فى دور ثاني.
أشار إلى أن النوايا السيئة لعبت دورا كبيرا وأثرت على منتخب مصر فى مونديال روسيا و2019 فى بطولة أمم إفريقيا والنوايا السيئة بتفرق فى كرة القدم بصفة عامة مضيفا أن الأجواء فى أعوام 2006-2008 - 2010 كانت جيدة رغم حدوث أزمات كثيرة بين حسن شحاتة المدير الفنى وأحمد حسام ميدو وحسام حسن وحضرت محاضرة كانت خناقة لكن الأمور كان يتم تداويها دون أن يشعر بها أحد للرغبة فى تحقيق المكسب والفوز باللقب القاري.
وعن تجربة اللاعبين المصريين فى الاحتراف بالدوريات الأوروبية قال : عمر ما كان عندنا نجم بحجم كان عندنا مجدي عبدالغني احترف فترة فى نادي بيرامار البرتغالي ومجدى طلبة فى الدورى اليوناني وحازم إمام طلع ايطاليا فترة وأحمد حسن فى بشكتاش التركي ومحمد زيدان فى البوندزليجا الألماني أحمد حسام "ميدو" قعد يتنطط شوية فى الدورى الهولندى وقلل من نفسه شوية بعد ما 1000 جنيه استرليني في الأسبوع وكان يبطل كورة أحسن مشددا على أن الدولة المصرية نجحت نجاحا باهرا في تنظيم بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى صيف العام الماضي وكل من ساهم فى العمل بها من أجهزة الدولة وعلى رأسهم الرئيس السيسي يستحق تعظيم سلام.
وعن عشق الجماهير فى الخارج للنجم المصري محمد صلاح بفريق ليفربول الإنجليزى فى المدرجات قال : الجماهير في إنجلترا تحرص على متابعة محمد صلاح فى مباريات الريدز سواء فى البريميرليج أو دورى أبطال أوروبا و تؤازره فى المدرجات والرجال يتوجهون إلى المباريات بـ بدل "سموكن" مثلما يذهبون إلى الأوبرا والسيدات من مشجعى ليفربول بـ "السواريه" على غرار التوجه إلى دور السينما.
أضاف: التعامل في الخارج مع محمد صلاح مختلف تماما والاحتراف مختلف ومفيش حاجة اسمها رئيس النادى يروح فى التمرين لمؤازرة اللاعبين ومحدش يروح ياخد لقطة ومحدش يعرف رئيس نادى ليفربول اسمه إيه أو نائبه أو أعضاء مجلس الإدارة ونادى كبير و محمد صلاح كانت له طلبات مشروعة قبل التوجه إلى مونديال روسيا العام الماضي منها استقباله فى المطار بشكل يليق بـ لاعب محترف إضافة إلى عدم تعرضه إلى المضايقة وأنا خبطت عليه الساعة 3 الصبح كنت عايز ابنى يتصور معاه ومفتحش الباب.
أكد أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تضم بين صفوفها مركز شباب الحصايا والحكروب وله صوت مشيرا إلى أن النادي الأهلي والزمالك لهما ثقل كبير فى الكرة المصرية وقال : بنعمل حساب الأهلى والزمالك وهو ده الواقع لأنها أندية كبيرة ويتعمل حساب ليها ووراها جماهير ويكون لهم طلبات معينة ومثلا نادى منهم راح يلعب فى إفريقيا وحدث له ظروف وتدور له على تاريخ فى الاجندة ولا تجد لها تسكين فى جدول المسابقة المحلية و قيد 30 لاعب فى أى قائمة خطأ كبير ودوريات أوروبا يتم قيد 25 لاعب فقط ولا نريد أن نقارن أنفسنا بالبطولات العالمية لافتا إلى أنه يجب أن يتم دعم كبار الأندية فى البطولات الإفريقية.
أضاف: الدورى بتاعك فيه مركز شباب الحصايا والحكروب ضمن أعضاء الجمعية العمومية ويحق له التصويت فى أى إنتخابات وأنا مع تقليص عدد الأندية رغم أن ذلك من الممكن أن يلحق الضرر بى لكن إذا ما كان فى صالح الكرة المصرية فإنني أوافق عليه مشيرا إلى أنه طلب عدم الإزعاج لكافة اللاعبين فى المعسكر وتم تنفيذ كافة طلباته حينها وانا عندى استعداد بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التواصل معه وحل أية أزمات تواجه نجم ليفربول.
وعن المتسبب فى زيادة أعداد الأندية أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى تعديل اللوائح الخاصة بالترشح قال : المهندس أحمد مجاهد ومحمود الشامى أعضاء اتحاد الكرة السابقين سبب رئيسي في زيادة أعداد الأندية من أعضاء الجمعية العمومية ومجاهد والشامي هما أول ثنائي وضعوا بنود فى اللوائح أن الأندية تستطيع ترشيح نفسها فى أى إنتخابات قادمة لمجلس إدارة الجبلاية و استغلوا طيبة أعضاء الجمعية العمومية.
ونفى البلدوزر منح أعضاء الجمعية العمومية شيكات واظرف خلال فعاليات أى جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة على سبيل الهدايا وقال : استضافة الأندية والطعام فى إطار الدعم الذى هو من حقهم وهم أشخاص جديرون بالاحترام ويقومون بالصرف من جيوبهم ويحصلون على دعم هو من حق أنديتهم والفيفا خلال اجتماعاتها يقوم بتقديم الطعام وإحنا مش عاملين بدعة.
قال البلدوزر : الأندية فى مصر مش محترفة ولا توجد أندية تتمتع بالاحترافية والإستقلال سوى وادى دجلة واف سي مصر وبيراميدز والنجوم وبقية الأندية بتاخد مساعدات من الدولة وعايشة على المعونات ودعم رجال الأعمال وهذا لا يصلح ولدينا ملاعب ولاعيبة وامكانيات لكن ليس لدينا تنظيم وقانون الرياضة الجديد به عوار فى مضمون القانون نفسه ولابد من تعديله ولا يمكن إجراء أية تعديلات من جهة واحدة وإنما عبر حوار مجتمعى لإفادة القانون.
أشار إلى وجوبية عدم إغلاق مناقشة مضمون قانون الرياضة الجديد على دائرة معينة وكل رئيس ناد وضع بندا للصالح الشخصي مثل إلغاء بند الثماني سنوات لافتا إلى أن المحكمة الرياضية الموجودة ضمن بنود قانون الرياضة الجديد لابد أن يتم وضع اختصاصات لها محددة وقضاة يحصلون على دورات فى القانون الخاص بالرياضة وليس تطبيق القضاة للقانون الوضعي.
أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أقدم محترف مصري في الدوريات الخارجية قال : أسامة خليل أقدم محترف فى مصر وأقدم منى رغم إن أمريكا مكانش فيها كورة وأنا رحت امريكا سنة 1984 ولا يوجد بها سوى لعبة الرجبي و الباسكت بول والبيسبول وهى اللعبات الشعبية ولم يكن هناك دورى بالمعروف ولعبة كرة القدم تمارس في الجامعات فقط.
أضاف: استطعنا التعادل مع منتخب أمريكا 1-1 فى الأولمبياد التى استضافته على أراضيها ووسط الجماهير التي حضرت لمتابعة البطولة الأوليمبية لافتا إلى أنه خاض تجربة الاحتراف فى دورى حقيقي وقوي وتواجد بين صفوف الفرق البرتغالية عناصر من منتخب البرازيل وتلعب فى بنفيكا وسبورتنج وبورتو مشددا على أن الاحتراف فى الماضى كان صعب جدا.
تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الصحفي الفرنسي الذى تسبب فى احترافه بالدوري البرتغالي إضافة إلى كواليس شراؤه جهاز الفيديو وتأثيره على مسيرته في كرة القدم وقال تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الصحفي الفرنسي الذى تسبب فى احترافه بالدوري البرتغالي إضافة إلى كواليس شراؤه جهاز الفيديو وتأثيره على مسيرته في كرة القدم.
قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: انا اشتغلت وكيل نفسي وأول من عمل فيديو خاص باللاعب وتواصلت مع صحفي فرنسي يدعى باتريس مراسل مجلة الفرانس فوتبول وبدأت التعرف عليه فى عام 1981 وشاف فيا لاعب جيد وقال لى تقدر تحترف فى أوروبا وقلتله نفسي أروح فرنسا و أخدت كورس فرنساوى على الأبجديات في اللغة الفرنسية وتوجهت إلى السعودية واشتريت جهاز الفيديو وكنت من أوائل اللى اشتروه فى مصر وسجلت عليه لقطات المباريات التي شاركت فيها سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.
أضاف: فى 1982 حصلت مع النادي الأهلي على بطولة إفريقيا وفي عام 1983 كنا طرفا فى نهائي البطولة الإفريقية وفي عام 1984 توج المارد الأحمر بلقب أبطال الكأس وفى نفس العام تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد لوس أنجلوس وكان جيل الجهابذة الذي ضم المعلم حسن شحاتة والراحل طه بصرى لكن لم يستطيعوا صنع إنجاز فى إفريقيا مشيرا إلى أنه من الجيل الذي استطاع اختراق إفريقيا وبعد أمم إفريقيا عام 1959 نجح جيلي فى التتويج بلقب بطولة الكان فى عام 1986 بعد غياب طويل إلى جانب حصد بطولة إفريقيا على مستوى الأندية بعد النادي الإسماعيلي على حساب فريق الانجلبير.
قال البلدوزر : منتخب الكاميرون لم يكن بين صفوفه محترفين فى الثمانينيات من القرن الماضي سوى روجيه ميلا وشاركت مع منتخب مصر فى إحدى المباريات الودية أمام أسود الكاميرون فى المحلة وحققنا الفوز بنتيجة 3-1 وأحرزت هدفا تاريخيا من وان تو مع عماد سليمان ووضعتها فى الشباك بباطن القدم.
شدد على أن أية أهداف قام بإحرازه على مدار مشواره الكروى لن تنسيه الهدف الذى سجله فى مرمى منتخب هولندا فى كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا عام 1990 و اشتركت من أول ما لعبت وبفضل الله حققت بطولات فى دورى وكأس وكأس إفريقيا ومع المنتخب وصلنا لأولمبياد لوس أنجلوس والكرة ملهاش شعبية وجابوا اللاعبين المحترفين لأول مرة فى التاريخ ولو لعبنا مع الهواة كنا كسبنا ايطاليا مع المحترفين الذين كانوا في صفوف فريق بارما ونابولي وغيرها من أندية الكالتشيو الإيطالي.
وعن هوية أشيك لاعب في النادي الأهلي إضافة إلى أول هدية تلقاها من الراحل والده ساهمت في تغيير حياته من الناحية الكروية قال : لم يعارض أحد في عائلتي أن أكون لاعب كرة القدم وفوجئت عندما طلبت من والدي شراء جزمة أديداس لابلاتا أنه اشترى لي جزمة أديداس لابلاتا نمرة واحد فى السبعينيات ثمنها 70 جنيه.
تابع: الموظف فى المصالح الحكومية فى ذلك التوقيت كان يحصل على راتب شهري 15 جنيه واشفقت على والدي لكن حالنا كان ميسور فى ذلك الوقت ولم يكن فارقا معى الثمن لكن الذي أثر بي الموقف نفسه لأن والدي لم يشتري جزمة رخيصة كي أمارس بها لعبة كرة القدم وحسام البدري زميل الملاعب ابن ناس ووالده كان دكتور من السويس وكان شيك لكنه كان لاعب عنيف ويقوم بتعويض النواحي المهارية باللجوء إلى العنف مع المنافسين.
أشار إلى أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى أفضل من محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي قال": محمد صلاح احسن لاعب فى تاريخ مصر والناس الموتورة تشير إلى أنى أكره الخطيب، وهذا ليس صحيحًا، ومحمد صلاح أفضل من بيبو وغيره فى تاريخ الكرة المصرية
وأنا اتعلمت من الخطيب ألعب الكورة ازاى بـ بطن رجلى لكن محمد صلاح من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية ولم يأت له مثيل فى التاريخ القديم والحديث للرياضة المصرية لما وصل به من نجومية.
وأشار إلى أنه من حق محمد صلاح الإعتراض على ما يقوم به اتحاد الكرة حياله مشددا على أنه لاعب كبير وأصبح من نجوم العالم ومعروف في العالم بين الكبار.