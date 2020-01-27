مجدي عبدالغني يروى تفاصيل ليلة القبض عليه وأيام الشقاوة مع الخطيب وخناقة فتحى مبروك .. فيديو وصور

أكد مجدي عبدالغني أن الأهلي خسر من طوب الأرض في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات وتحديدا بعد انتهاء حرب 67 وكان جيل المارد الأحمر فى ذلك التوقيت عادل الجمال ومحمود عبد الحي من اللاعبين الجديرة بالاحترام لكن لم يستطيعوا عمل نتائج جيدة بقميص الشياطين الحمر لافتا إلى أن فريق الأهلى خسر من البلاستيك وحموكشة نجم الفريق أحرز في مرمى المارد الأحمر هدفا وتلقى الشياطين الحمر خسارة بهدف دون رد وكان عمري حينها 12 عاما مضيفا أن اللى بيلعب فى النادى اليوم الأهلي 3 سنوات ويعتزل يرجع يمسك منصب ومفيش حد من أبناء القلعة الحمراء بقى مسئول فى الآونة الأخيرة لافتا إلى أن محمود الخطيب انضم إلى صفوف النادي الأهلي وكان عمره 16 سنة قادما من نادى النصر، لافتا إلى أنه التحق بصفوف الأهلي وكان عمره أصغر من الخطيب، موضحا أن بيبو شاركه حصد البطولات ولم يكن يلعب بصفة مستمرة بسبب الإصابات التي تعرض لها وكان نجم شباك فى جيله.





و عن أيام الشقاوة التي جمعته بـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي إبان تواجدهم بصفوف المارد الأحمر قال : جمعتني بالخطيب أيام جميلة في أيام الشباب وكلنا مع بعض فى المباريات والمعسكرات التدريبية سواء على المستوى المحلي والإفريقي وكنا أصدقاء فى أيام الشقاوة مثل أي شاب مر بتجارب عاطفية و أنا لست ضد الخطيب فى النادي الأهلي وإنما اختلف في وجهة النظر وجمعتني به العديد من المواقف لكن لم تكن هناك اتصالات هاتفية أو تواصل فى الوقت الراهن موضحا أن آخر مكالمة جمعته بالخطيب كانت منذ 7 سنوات وأجاب على الهاتف شخص آخر ورد بانشغال بيبو لافتا إلى أنه ترك له رسالة مفادها أنه أجرى اتصالا به من أجل إعادة الاتصال به مجددا مشددا على أن ذلك لم يحدث حتى وقتنا هذا مشددا على أنه خلال الانتخابات التي شارك بها في النادي الأهلي لم يكلف الخطيب نفسه جهدا لمصافحته والتواصل معه مشيرا إلى أنه لم يهاجم بيبو على المستوى الشخصى وإنما السياسة التى يتبعها فى إدارة القلعة الحمراء.





و عن مدى نجاح المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادى الأهلى فى الأربع سنوات التي قاد خلالها القلعة الحمراء من عدمه قال : ما يتردد عن أن الخطيب مش أدارجي في تولي الملفات الإدارية لا يمكن الحكم عليه ولكن كافة محبي وأبناء النادي الأهلي من واجبهم الوقوف خلفه حتى فى حالة الاختلاف معه فى وجهة النظر والسياسة التي يتبعها فى إدارة الملفات داخل النادي الأهلي.موضحا أنه مختلف فى وجهة النظر مع الخطيب لكنه يقف خلفه عبر عدم مضايقته في اتخاذ أي قرارات خاصة بالنادي وتركه يؤدي عمله خلال الفترة التي يتولاها مجلس الإدارة مشيرا إلى أن المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي نجح خلال الفترة التي قاد فيها القلعة الحمراء فى إدارة الملفات الخاصة بالنادي وكنت أتمنى حصوله على فرصة أكثر.





وعن نغمة السحر فى الدورى المصري وبطولات إفريقيا إضافة إلى رؤيته حول أحقية طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي السابق في تولي رئاسة القلعة الحمراء قال : فى غياب محمود الخطيب وطاهر أبو زيد كنت هداف النادي الأهلي ونجحت فى إحراز 8 أهداف في الثمانينيات من القرن الماضي و طاهر أبوزيد يستحق تولى رئاسة النادى الأهلي لما يتمتع به من خبرات إدارية كبيرة وتوليه منصب وزير الرياضة فى وقت سابق إلى جانب دخوله على خط المنافسة فى عهد المايسترو الراحل صالح سليم وكبار القلعة الحمراء ما يشير إلى تمتعه بشعبية جارفة داخل أوساط المارد الأحمر.