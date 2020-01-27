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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم شرطة التبين

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 ص
محاكمة
محاكمة
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رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
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