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علي غنيم: شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف أعلنوا إلغاء جميع الرحلات القادمة من الصين.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:25 ص
السياحة الصينية
السياحة الصينية
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إبراهيم القادري
قال علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن السوق الصيني يمثل لمصر 10% من جلب السياحة لمصر كما أننا لا يهمنا الا صحة المواطن المصرى والمحافظة عليه .

وأضاف علي غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الصين قامت بإلغاء جميع الرحلات إلى العالم ككل كما أننا لن نتضرر ولكن نحن نحافظ على مواطنينا بعد إعلان وزارة الصحة أن هذا من الأمراض الخطيرة فكان لابد من اخذ موقف لحماية المواطن المصرى.

وأوضح علي غنيم ، أن الشركات السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية أعلنوا الغاء جميع الرحلات القادمة من الصين بالرغم من خسارة الكثير من الأموال بسبب عدم استرداد أجور الحجوزات.

وتابع علي غنيم : أننا يجب أن نقوم باتباع وزارة الصحة في التعليمات التي فرضتها  على الوافدين واذا انتشر هذا المرض في بلدان أخرى سنقوم بإلغاء السياحة من هذه الدولة على الفور .

واستكمل علي غنيم : أن هذا المرض لو انتشر في العالم سيكون حركة السياحة بطيئة كما أننا نتوقع تباطؤ في حركة السياحة العالمية حتى ولو كان البلد الذاهب إليه ليس به أمراض .
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