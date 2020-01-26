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رياضة

أحمد الأحمر لـ صدى البلد: عرفنا مفاتيح قوة وضعف تونس.. وانتصرنا في النهاية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:35 م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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إسماعيل محمود
عبر أحمد الأحمر ، قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، عن سعادته الغامرة ، بتتويج الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي أقيمت بتونس.

وقال الأحمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" تطورنا بشكل كبير ، أصبحت لدينا إدارة جيدة، وجهاز فني رائع، واتحاد جيد استطاع توفير إعداد جيد لنا للبطولة وجهاز على أعلى مستوى ، وناتج ذلك هو ما رأيناه اليوم، التتويج ببطولة كأس الأمم".

وأضاف الأحمر: "حكما المباراة كانا جيدين للغاية، كل حكم يكون له طريقته في التحكيم ، فهمنا طريقة الحكم في إدارة المباراة ، والمدرب قام بتوعيتنا بذلك الأمر، لعبنا بشكل طبيعي ، وليس من الضرورة أن يساعد حكم المباراة أصحاب الأرض ، درسنا المنتخب التونسي وعرفنا مفاتيح قوته ومفاتيح الضعف، وظهر في المباراة، واستطعنا الفوز في النهاية".

يذكر أن المنتخب المصري تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 ، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.
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