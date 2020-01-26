أحمد الأحمر لـ صدى البلد: عرفنا مفاتيح قوة وضعف تونس.. وانتصرنا في النهاية





وقال الأحمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" تطورنا بشكل كبير ، أصبحت لدينا إدارة جيدة، وجهاز فني رائع، واتحاد جيد استطاع توفير إعداد جيد لنا للبطولة وجهاز على أعلى مستوى ، وناتج ذلك هو ما رأيناه اليوم، التتويج ببطولة كأس الأمم".





وأضاف الأحمر: "حكما المباراة كانا جيدين للغاية، كل حكم يكون له طريقته في التحكيم ، فهمنا طريقة الحكم في إدارة المباراة ، والمدرب قام بتوعيتنا بذلك الأمر، لعبنا بشكل طبيعي ، وليس من الضرورة أن يساعد حكم المباراة أصحاب الأرض ، درسنا المنتخب التونسي وعرفنا مفاتيح قوته ومفاتيح الضعف، وظهر في المباراة، واستطعنا الفوز في النهاية".





يذكر أن المنتخب المصري تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 ، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

عبر أحمد الأحمر ، قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، عن سعادته الغامرة ، بتتويج الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي أقيمت بتونس.