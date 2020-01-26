تكريم سلوى محمد علي بـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنانة سلوى محمد على، عن مشوارها الفني، خلال الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للمهرجان، الذي أقيم اليوم الأحد 26 يناير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.





وافتتحت اليوم الأحد، الدورة السادسة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، وتقدم الإفتتاح أحمد جمال - نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.



