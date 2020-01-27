مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب

تحتفل مؤسسة صهيل الأدبية بأول عام لها في معرض الكتاب، الذي بدأته بقوة وزارها العديد من الكتاب والمهتمون بالشأن الثقافي ووفد من دولة السودان.





جدير بالذكر أن مؤسسة صهيل الأدبية هي مؤسسة ثقافية أقامها الدكتور سهل بن عبد الكريم من أجل إحياء فكرة الثقافة والاهتمام بالهوية العربية واللغة، ويقوم عليها الشعراء نورا جويدة ومحمد جاويش وأحمد عبد الجواد والإعلامي حسن الشاذلي.



