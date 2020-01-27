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ثقافة

مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:40 ص
مؤسسة صهيل الأدبية
مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب
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صدى البلد
تحتفل مؤسسة صهيل الأدبية بأول عام لها في معرض الكتاب، الذي بدأته بقوة وزارها العديد من الكتاب والمهتمون بالشأن الثقافي ووفد من دولة السودان.

جدير بالذكر أن مؤسسة صهيل الأدبية هي مؤسسة ثقافية أقامها الدكتور سهل بن عبد الكريم من أجل إحياء فكرة الثقافة والاهتمام بالهوية العربية واللغة، ويقوم عليها الشعراء نورا جويدة ومحمد جاويش وأحمد عبد الجواد والإعلامي حسن الشاذلي.

وقامت المؤسسة بطباعة كثير من الدواوين والكتب لكبار الكتاب في الوسط الأدبي منهم الشاعر الكبير محمد الشهاوي، عبد العزيز جويدة، عصام خليفة، عصام بدر، بهي الدين عبد اللطيف، محمد مطر، الشاعر العراقي حازم التميمي، علي عمران، الكاتبة السعودية نوال بازرعة، الكاتبة الأستاذة ليلى راشد، والشاعر مؤمن عز الدين .
مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب
مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب
مؤسسة صهيل الأدبية تفتح أبوابها للعالم في معرض الكتاب
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