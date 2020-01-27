أشرف صبحي: منتخب كرة اليد قدم أداء مشرفا خلال بطولة إفريقيا بتونس.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر تتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد على حساب تونس ويصعد لأولمبياد طوكيو.





وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الرئيس السيسي دائما يكرم المتفوقين رياضيا بصفة مستمرة وفى كل الألعاب وذلك يعمل على تشجيع الجميع.





وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن منتخب كرة اليد قدم أداء مشرفا خلال بطولة إفريقيا بتونس.





وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن الرئيس السيسي يهنئ منتخب كرة اليد بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا والتأهل للأوليمبياد طوكيو عبر صفحته الشخصية.





وأشار إلى أن، طعم الفوز عظيم جدا ويفرح القلب، مضيفا أن الفوز لم يكن سهلا وأن كانت هناك صعوبات كثيرة واجهت الفريق ولكن أستطاعوا التغلب عليها والفوز بالنهاية.