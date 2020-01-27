اليوم.. الحكم فى اتهام تامر عاشور بالتهرب الضريبي

تصدر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم في محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



