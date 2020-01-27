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حوادث

اليوم.. الحكم فى اتهام تامر عاشور بالتهرب الضريبي

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:01 ص
المطرب تامر عاشور
المطرب تامر عاشور
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محمد العيسوى
تصدر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم في محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

أسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفني".
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