حسين الشحات: حققنا فوزا مهمّا أمام النجم.. وجاهزون لمواجهة الهلال

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق النجم الساحلي، الذي يعد أحد الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا وفي مسابقة دوري الأبطال.





وقال الشحات إن الأهلي لعب على الفوز من بداية المباراة ونجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق جونيور أجايي، واستمر في الضغط على الفريق الخصم لإحراز الهدف الثاني، ولكن التوفيق لم يكن حليف الأهلي في تعزيز التقدم بعد ضياع أكثر من فرصة محققة.





وأشار لاعب الأهلي إلى أن التأهل إلى دور الثمانية في المجموعة الثانية لم يحسم حتى الآن، في ظل تقارب النقاط وتساوي حظوظ الفرق الثلاثة الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني، في الوصول إلى دور الثمانية، مشددًا على أن الأهلي جاهز لحسم التأهل في المباراة الأخيرة أمام الهلال بالسودان.





وحقق الأهلي الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف، سجله جونيور أجايي في الدقيقة 32، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط.



