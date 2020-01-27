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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:05 ص
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
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محمود زيدان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، مساء اليوم الأحد، احتفالات عيد الشرطة الـ 68 بمسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.


 جاء ذلك بحضور القيادات الأمنية والرقابية، والتنفيذية، والشاعر أشرف أبو جُليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


في بداية كلمته، قال محافظ كفر الشيخ، إن رجال الشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وتقديم أرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أمنه وسلامته، ودحر كل من تسول له نفسه إرهاب المواطنين.


ووصف محافظ كفر الشيخ، جهاز الشرطة بأنهم العيون الساهرة التي لن تثنيها الهجمات الإرهابية عن محاربة أوكار الإرهاب والبؤر الاجرامية، داعيًا أن يلهم أهلهم الصبر الجميل.


وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ما تقوم به الدولة من جهود في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطن في الصحة والتعليم والطرق، داعيًا للمشاركة سويًا لعودة محافظة كفر الشيخ عاصمة الدلتا والقضاء علي الأمية والبطالة.

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الثقافة بعيد الشرطة.. صور
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