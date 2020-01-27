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نادي النوبة: الدولة المصرية نجحت في حل ملف تعويضات الأهالي بعد 118 عاما.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:15 ص
المستشار محمد صالح
المستشار محمد صالح عدلان رئيس نادي النوبة العام
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محمد حليم قنديل
قال المستشار محمد صالح عدلان رئيس نادي النوبة العام، إن الدولة المصرية نجحت في حل ملف تعويضات أهالي النوبة بعد 118 عاما.

وأضاف المستشار محمد صالح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن ردود فعل الأهالي كانت مفرحة جدا لانهم شعروا بالانتصار بعد وقت طويلا.

وتابع رئيس نادي النوبة العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أهل النوبة فى مؤتمر الشباب عام 2017 بحل ملف تعويضات أهالي النوبة.

وأوضح المستشار محمد صالح، أن الرئيس السيسي كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة لحل مشاكل أهالى النوبة وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل.

وأشار إلى أن، عدد المستحقين لتعويضات كانوا 11.500 شخص والذين تقدموا كان عددهم 6000 و 10 أشخاص فقط، مضيفا أن الرئيس السيسي وعد بحل تلك المشكلة وأوفى بالوعد.
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