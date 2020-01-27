يوفينتوس يسقط أمام نابولي بثنائية فى الدوري الإيطالي

وسجل هدفي نادي نابولي كل من زيلينسكي في الدقيقة 63 وإنسيني 86 وظل الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض حتى سجل نادي يوفنتوس هدفه الأول عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 91 وظل اليوفي يحاول تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.