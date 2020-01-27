يوفينتوس يسقط أمام نابولي بثنائية فى الدوري الإيطالي

استطاع نادي نابولي الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.وسجل هدفي نادي نابولي كل من زيلينسكي في الدقيقة 63 وإنسيني 86 وظل الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض حتى سجل نادي يوفنتوس هدفه الأول عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 91 وظل اليوفي يحاول تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي نابولي إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي يوفنتوس عند 51 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.