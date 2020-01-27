تاج الدين: عدم تزايد المصابين بسرطان الرئة في مصر بسبب الأجهزة الحديثة.. فيديو

قال اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة ، إن هناك قمامة يتم القائها أسفل الطريق الدائرى ويقوم المواطنين بإشعال النيران بها ويتم تصاعد الادخنة ويجب علينا عدم إلقاء القمامة في الشارع كما أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تعاقدت مع شركات نظافة تقوم بجمع هذه القمامة.





وأضاف علاء بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هيئة النظافة والتجميل والأحياء يقومون بجمع القمامة يوميا ، ولكن المواطن يقوم بإلقاء القمامة في نفس المكان بعد إزالتها وفي اغلب الاحيان يقوم المواطنين بإشعال النار بها قبل جمعها .









وأوضح علاء بدران ، أن القمامة يجب أن يتم جمعها من المنزل ويجب علينا ألا نقوم بإلقائها في الشارع كما أننا قمنا بالتعهد مع وكلاء نظافة وقمنا بالتعاقد بصفة جزئية مع 22 قطاع في الجيزة حتي نقوم بجمع القمامة من المنازل .





وفي ذلك الصدد قال الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة السابق ، إن 90% من امراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي نتيجة تلوث الهواء وتكون على هيئة حساسية واورام و التهابات وتليف الرئة يكون نتيجته تلوث الهواء .





وتابع عوض تاج الدين ، أن كل هذه الادخنة والابخرة سواء من حرائق القمامة او عوادم السيارات والمصانع هذا يؤثر بالسلب على الجهاز التنفسي خصوصا وان كان الشخص مصاب بأي مرض من أمراض الصدر .





واستكمل وزير الصحة السابق: أن مصر ليس بها تزايد في أعداد المصابين بسرطان الرئة بسبب الاجهزة الطبية الحديثة والكشف المبكر وتحسن وسائل التشخيص