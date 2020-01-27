الداخلية فى يوم.. ضبط شخصين حاولا إشعال النار فى وجه معاق بـ الجيزة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية.. ضبط 2 من العناصر الإجرامية لسرقتهما سيدة

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لسرقتهما سيدة

إنقاذ عمارات العبور من كارثة بعد احتراق معرض موبيليا





شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية بمختلف المحافظات حيث تمكن رجال الأمن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة عقب قيامهما بسرقة إحدى السيدات كرهًا عنها.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهما (قطعة سلاح أبيض) عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمة بدائرة القسم) تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.





بسؤال المجنى عليها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (4859) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (1878) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(208) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير " و(8) دراجات نارية مخالفة و(10) مخالفات "موقف عشوائى" و(33) مخالفة شروط الترخيص و(35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





يأتي ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين قاما باستيقاف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وحاولا إشعال النار فى وجهه بالجيزة.





اتلقى قسم شرطة الوراق بالجيزة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم – من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومصاب بحروق وخدوش بالرقبة) بتضرره من (شخصين "محددين") لقيامهما باستيقافه وتهديده من خلال اضطلاع أحدهما بإشعال النيران فى وجهه باستخدام "ولاعة" وعبوة مبيدات حشرية وقيام الأخير بتصوير الواقعة عبر هاتفه المحمول.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما، والهاتف المحمول الذى يحتوى على المقطع المصور ، وبموجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم معرضا للموبيليا بعمارات العبور بصلاح سالم دون إصابات.





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بالطابق الثاني بعمارات العبور بمحور صلاح سالم.





ووجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ١٤ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى الأدوار المجاورة وانقاذ العقار من كارثة محققة.





وتمكنت القوات من إخلاء عدد من الطوابق بالعقار المحترق حرصا علي أرواح السكان دون أى خسائر فى الأرواح.