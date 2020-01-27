غلق جزئي لشارع الأهرام أمام سينما الهرم لتنفيذ أعمال نقل المرافق

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي المتعارضة مع مسار المشروع".





مما يضطرها لغلق شارع الأهرام جزئيًا أمام سينما الهرم في الاتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا فقط.





كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ الإثنين الموافق 27/1/2020 وحتى الاحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات والإنتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وإعادة حركة المرور لطبيعتها.





وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التى من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.



