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حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما سيدة بالإكراه فى مدينة نصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد

قررت نيابة اول مدينة نصر، حبس اثنين من العناصر الإجرامية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة إحدى السيدات كرها عنها.

البداية عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهما (قطعة سلاح أبيض) عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمة بدائرة القسم) تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

بسؤال المجنى عليها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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