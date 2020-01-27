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رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يواصل دهس منافسيه بثنائية في شباك ليل

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:08 ص
نيمار - باريس سان
نيمار - باريس سان جيرمان
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أحمد هاني
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا عرضيًا على مضيفه ليل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري الفرنسي.

سجل نيمار الهدف الاول لباريس سان جيرمان، بعدما تبادل التمرير مع ماركو فيراتي، قبل أن يطلق تسديدة رائعة، سكنت شباك حارس ليل في الدقيقة 28، من زمن اللقاء.

ليعود نفس اللاعب ويحرز ثاني الأهداف في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، من علامة جزاء سجلها بنجاح.

لتبرز شبكة "OPTA"، للإحصائيات هدفي نيمار، وسجل 65 هدفًا وصنع 35 آخرين في 75 مباراة لعبها مع سان جيرمان في مختلف المسابقات.

فوز فريق باريس سان جيرمان جعله يتربع وحيدًا في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد ليل عند 31 نقطة.

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