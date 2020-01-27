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رياضة

أول تعليق من جاريدو بعد خسارة النجم الساحلي أمام الأهلي بـ أبطال أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق الاهلي فوزا صعبا علي النجم الساحلي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وقال الإسباني جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كانت مواجهة صعبة ومعقدة أمام منافس قوي، المجموعة معقدة بسبب ترتيب الفرق المتنافسة بها وهدفنا هو التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "كان لنا فرصة للتقدم لكن رد فعل الأهلي تسبب في تسجيله هدفًا، وكانت الهجمات صعبة في المباراة وفرص المنافس كانت أكبر، لكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وكنا نستحق التعادل".

وتابع: "وفقًا لاعتقادي، كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء، قدمنا مباراة جيدة وهناك أخطاء يجب أن نركز لتصحيحها، وكل تركيزنا منصب على حتمية تحقيق الصعود".

وعن خلافه مع بطاقم تحكيم المباراة وتأثير ذلك على لاعبي النجم الساحلي أجاب المدرب الإسباني: "أقوم بعملي وهذا دوري، وهكذا تكون كرة القدم".

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وتضم المجموعة الثانية كلا من، الاهلي المصري، النجم الساحلي، الهلال السوداني، بلاتينيوم.

وجاء ترتيب المجموعة كالاتي:
- الاهلي 10 نقاط
- النجم الساحلي 9 نقاط 
- الهلال السوداني 9 نقاط 
- بلاتينيوم نقطة.
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