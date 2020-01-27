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مرأة

اكتشفي بنفسك.. نوع من التوابل مفيد لصحة ونضارة بشرتك

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:31 ص
اكتشفي بنفسك .. نوع
اكتشفي بنفسك .. نوع من التوابل شهير مفيد لصحة ونضارة بشرتك
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رضوى حسام

هناك العديد من التوابل بالمطبخ، ولكلًا منها استخداماته وفوائده الصحية، فمن المعروف عن الفلفل الاسود بأنه يعمل على مكافحة السرطان، وإنقاص الوزن وتهدئة السعال، كما انه مضاد للباكتريا، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو فوائد الفلفل الاسود للبشرة التي كشف عنها موقع "health line".


·       فوائد الفلفل الاسود للبشرة:

 

-          وجد أن الفلفل الأسود يساعد على زيادة صحة ونضارة البشرة عن طريق التخلص من السموم في الجلد.

-         يعمل على تغذية الجلد بالأوكسجين وجميع المغذيات الضرورية.

-         له خصائص مضادة للجراثيم و الالتهابات. ي

-         قي من بعض الالتهابات مثل حب الشباب وبثور الوجه.

 

·       طريقة عمل قناع للبشرة بالفلفل الأسود: 

-         يتم أخذ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وطحنه حتى يصبح ناعم، ويتم وضعه في طبق ويتم أضافة ملعقة صغيرة من الزبادي وتقليب الخليط حتى ينعم الملمس ليصبح شبه سائل.

-         يثم يتم اُضافة الفلفل المطحون مع العسل والزبادي ويمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللوز، وثم يجب تنظيف البشرة بالماء الفاتر لإزالة الأوساخ ثم تركها حتى تجف.

-         ثم وضع طبقة رقيقة من القناع على الوجه والعنق، وتركها لمدة خمسة عشر دقيقة ثم رش الوجه بخفة ببعض الماء ثم فرك الوجه بحركة دائرية، ويتم إزالة قناع الفلفل الأسود عن طريق شطفه بماء فاتر، ثم شطف الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام.

-         ويجب تغذية البشرة باستخدام كريم مرطب وتدليك البشرة بحركة دائرية، واستخدام وضع قناع الفلفل الأسود على البشرة لمدة لا تزيد عن مرة واحدة في الأسبوع، وفي حالة الإحساس بحرق طفيف أو أمر غير طبيعي أو تهيج مفرط في الجلد، يجب القيام بغسل الجلد على الفور بالماء العادي.

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