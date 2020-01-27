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كارثة صحية.. 5 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي.. ارتفاع ضغط الدم أبرزها

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:37 ص
كارثة صحية .. 5 اعراض
كارثة صحية .. 5 اعراض غير متوقعة للفشل الكلوي
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رضوى حسام

إن أمورًا مثل فقدان الشهية والغثيان والتشتت وعدم وضوح التفكير هي أعراض قد تظهر نتيجة عدم تنظيف الجسم من السموم والفضلات كما يجب، واذ ان تراكم السموم في الاعضاء المختلفة قد يقود الى التأثير على العمليات العقلية، وتعتبر الكلى هي المسؤولة عن التخلص من تلك السموم، ولكن هذا لا يحدث في حالة الاإصابة بالفشل الكلوي ، نشر موقع "  health line  " ابرز اعراض الفشل الكلوي لتشمل:

 

1- التورم واحتباس السوائل في الجسم:

يفترض بالكلى بالوضع الطبيعي أن تقوم بتنظيف الجسم من النفايات وتخليصه من السوائل الزائدة عن طريق البول، ولكن في حال عدم عمل الكلى بالشكل الطبيعي، عادة ما لا يتم تصريف السوائل الزائدة في الجسم.

 

2- قلة التبول:

في الوضع الذي يزيد فيه احتباس السوائل في الجسم وخلاياه، ينعكس ذلك على قلة التبول ويبدو واضحًا.

 

 3- الشعور بالتعب والنعاس:

إحدى وظائف الكلى هي تنظيم عملية إنتاج كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين في الجسم، وفي حال وجود خلل في هذه الوظيفة، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

 

4- اضطرابات في القلب:

في حال تلف الكلى، فإن كميات البوتاسيوم في الجسم ستزداد وتتراكم، وهذا سيؤثر بشكل كبير على دقات القلب ويؤدي الى عدم انتظامها.

 

5- ارتفاع مستويات ضغط الدم:

في حال تلف إحدى الكلى، فإن ذلك سيؤثر حتمًا على مستويات ضغط الدم، ويؤدي إلى ارتفاعه.

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